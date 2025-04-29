日職／日媒推估古林睿煬扛5月1日戰軟銀 同場過招上澤直之有看點

效力日本職棒火腿隊的台灣火球男古林睿煬，生涯第二場一軍登板可望在5月1日碰上軟銀鷹隊，與上澤直之同場先發，成為看點十足的一戰。

古林睿煬初登板在23日面對樂天金鷲隊，先發5.2局失7分（責失5分），日職生涯以敗場起步，將在下一場先發挑戰首勝。

火腿今天起在福岡巨蛋展開與軟銀的3連戰，今天由伊藤大海先發，接下來兩場的先發投手則尚未正式公布。

根據日刊體育推估，火腿將在30日由山﨑福也先發，古林睿煬則扛5月1日一戰，與上澤直之同場先發，也是日本媒體期待的一戰，報導中提到：「這場比賽由火腿新延攬的台灣火球男古林睿煬先發，碰上曾效力火腿的上澤直之，看看熟悉的火腿打線如何面對上澤，這會很有意思。」

山﨑福也於4月20日抹消登錄，最快可於30日再次登錄一軍。