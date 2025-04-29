MLB／賈吉敲雙安、吞1K大讚菅野智之 「本季碰到最強投手」

金鶯隊今天以4：3擊敗洋基隊，35歲日籍投手菅野智之先發5局、無失分，送出8次三振，封鎖洋基打線，取得第3勝。「法官」賈吉（Aaron Judge）雖從他手中敲2安打，但也吞下1K，賽後也給予他高度讚賞。

菅野今天先發5局共用95球，被敲5安打、無失分，他在首局被賈吉（Aaron Judge）敲出安打，隨後出現四壞、觸身球保送形成滿壘，危機時刻解決沃爾普（Anthony Volpe）；第3局則被賈吉、貝林傑（Cody Bellinger）敲出安打，但單局3個出局數都靠K功。

儘管今天菅野前兩次對戰賈吉，都被他敲出安打，第5局終於由菅野勝出，2好2壞後，一顆急墜的指叉讓賈吉只擦到球皮，擦棒被捕遭到三振。

根據當地記者梅勒斯基（Steve Melewski）在X上指出，賈吉賽後談到菅野的表現時回應：「必須向他的表現致敬，真的不可思議的球威，應該是我今年至今碰到的最好投手，完全不知道球會從哪裡來。」談到第5局的三振，他坦言那個出棒「只是想看能不能稍微碰到球。」