中職／連3打席丟觸身球後落淚 王志煊：對自己非常失望
樂天桃猿隊左投王志煊26日對富邦悍將隊，連投3次觸身球被換下場，鏡頭捕捉到他落淚畫面，引發球迷熱議，昨晚王志煊在個人社群帳號發文感謝大家的關心。
王志煊在2020年選秀會以第5指名被桃猿相中，2022年季後他調整投球姿勢成功脫胎換骨，2023年出賽43場防禦率1.29，去年出賽58場防禦率1.49，以31次中繼成功奪下中繼王，更入選世界12強棒球賽中華隊，成為冠軍成員。
不過王志煊今年開季狀況不佳，26日面對悍將9局下登板，連3打席投出觸身球後退場，寫下中職史上首次單場3打席3死球的紀錄。
王志煊在個人社群帳號發文表示：「謝謝大家的關心，對大家以及當下的自己非常失望。這禮拜調整好心情，繼續面對比賽。也許自己走的比人家慢，一步一步慢慢來。相信自己能夠度過很煎熬的時刻。整理好心情，每天保持著笑容。相信有笑容的人，做什麼事都很順心。」
中華職棒官方帳號也回文：「小煊我們挺你。」
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