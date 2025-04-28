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中職／曾頌恩下二軍 兄弟29日派投手鄭凱文先發對桃猿

中央社／ 台北28日電
曾頌恩下二軍。報系資料照
曾頌恩下二軍。報系資料照

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天將野手曾頌恩下放二軍，明天在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，派投手鄭凱文先發，桃猿先發投手為洋投威能帝（Pedro Fernández）。

兄弟25日到27日3連戰味全龍隊，戰績1勝2敗，也出現傷兵，野手張志豪腰部不適，經評估1週內無法回場上，昨天被下放二軍。

兄弟總教練平野惠一昨天受訪表示，曾頌恩腳也有不適，要再觀察確定狀況；昨天比賽曾頌恩沒上場。

中職上半季截至目前戰績前3名球隊勝差都不超過1場，兄弟22場比賽打完13勝9敗，勝率5成91、排名第3；龍隊12勝8敗、勝率6成，排名第2，都與戰績首位的統一7-ELEVEn獅隊僅0.5場勝差。

明天賽事部分，鄭凱文本季3場先發出賽戰績1勝1敗、防禦率8.40，且還未交手桃猿；去年球季曾對桃猿先發1場，投5.1局失3分（2分責失分）、承擔敗投。

威能帝本季4場出賽都是優質先發，戰績3勝0敗，也還沒對戰兄弟；去年球季與兄弟交手3場先發，戰績1勝1敗、對戰防禦率6.48，兄弟野手岳東華去年曾從威能帝手中敲出滿貫砲。

此外，台鋼雄鷹隊明天在澄清湖棒球場對戰富邦悍將隊，派洋投石萬金（Spenser Watkins）先發。石萬金本季4場先發吞3敗，防禦率4.64，將首度交手悍將。

悍將傷兵潮近期戰績不理想，近10場比賽僅拿2勝、近期3連敗，明天派投手黃保羅先發。黃保羅11日曾先發對雄鷹，投5局失掉1分責失分、無關勝敗，本季3場先發出賽，勝場還沒開張，明天比賽不只要幫球隊止敗，也要拚個人本季首勝。

曾頌恩 樂天桃猿 黃保羅

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