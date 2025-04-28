青少棒／陽信銀行盃5月開打 前世界冠軍劉俊緯為學弟打氣
陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月1日在新北市三重、台中市舊正棒球場開打，中華棒球協會、陽信銀行今天舉行開賽記者會，邀請去年U23世界盃國手、味全龍隊內野手劉俊緯到場分享經驗，他勉勵各隊選手更精進球技，在棒球舞台上持續發光發熱。
陽信銀行力挺台灣三級棒球，從去年起大力贊助全國青少棒賽，安排四強賽加入轉播，讓更多球迷知道這項賽事，陽信銀行協理郭政宏說：「陽信銀行很投入贊助基層運動，從足球到射箭，棒球更是不可缺席的一項，小馬聯盟是歷史悠久的聯盟，很榮幸贊助賽事。」
郭政宏表示，現今國內外棒球環境包含薪水在內都非常優異，一定能夠激勵所有基層球員，身為選手最重要就是突破自己的技術，練習、練習再練習，陽信銀行選擇贊助這項賽事主因，就是為了讓大家的技藝再次提升。
這項大賽共有18支縣市代表隊參賽，今天都派出教練、球員出席記者會，宣示將在比賽中拿出最佳表現，爭取最高榮耀。
劉俊緯在2019年小馬聯盟青少棒世界賽奪冠，去年成為U23世界盃中華隊國手，目前已是龍隊主力球員之一，他說：「到美國參加比賽的經驗，看到世界的棒球以及各個國家的球風，對現在的我來說很有幫助；但我想勉勵學弟們，打棒球很快樂，一定要保持初心與熱情，持續往夢想去努力。」
棒協秘書長林宗成表示，很感謝陽信銀行連續第2年用實際行動支持三級基層棒球，青少棒層級常被忽略，陽信卻選擇關注這塊，支持學生棒球發展以及相關集訓，希望小球員們好好珍惜，報效國家，回報陽信。
全國青少棒錦標賽1972年登場，今年將邁入第53屆，成為國內歷史最悠久的青少棒賽，獲勝球隊將參加美國小馬聯盟小馬級（Pony-Pony）比賽；我國從1993年起，已經參與29屆小馬聯盟賽事共拿下11次冠軍，去年由台南市拿到代表權，取得亞太區冠軍在美國世界賽打進四強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言