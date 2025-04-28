青少棒／陽信銀行盃5月開打 前世界冠軍劉俊緯為學弟打氣

陽信銀行盃全國青少棒錦標賽將於5月1日在新北市三重、台中市舊正棒球場開打，中華棒球協會、陽信銀行今天舉行開賽記者會，邀請去年U23世界盃國手、味全龍隊內野手劉俊緯到場分享經驗，他勉勵各隊選手更精進球技，在棒球舞台上持續發光發熱。

陽信銀行力挺台灣三級棒球，從去年起大力贊助全國青少棒賽，安排四強賽加入轉播，讓更多球迷知道這項賽事，陽信銀行協理郭政宏說：「陽信銀行很投入贊助基層運動，從足球到射箭，棒球更是不可缺席的一項，小馬聯盟是歷史悠久的聯盟，很榮幸贊助賽事。」

郭政宏表示，現今國內外棒球環境包含薪水在內都非常優異，一定能夠激勵所有基層球員，身為選手最重要就是突破自己的技術，練習、練習再練習，陽信銀行選擇贊助這項賽事主因，就是為了讓大家的技藝再次提升。

這項大賽共有18支縣市代表隊參賽，今天都派出教練、球員出席記者會，宣示將在比賽中拿出最佳表現，爭取最高榮耀。

劉俊緯在2019年小馬聯盟青少棒世界賽奪冠，去年成為U23世界盃中華隊國手，目前已是龍隊主力球員之一，他說：「到美國參加比賽的經驗，看到世界的棒球以及各個國家的球風，對現在的我來說很有幫助；但我想勉勵學弟們，打棒球很快樂，一定要保持初心與熱情，持續往夢想去努力。」

棒協秘書長林宗成表示，很感謝陽信銀行連續第2年用實際行動支持三級基層棒球，青少棒層級常被忽略，陽信卻選擇關注這塊，支持學生棒球發展以及相關集訓，希望小球員們好好珍惜，報效國家，回報陽信。