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中職／月MVP之爭洋投天下 許基宏雙榜領先面臨來自悍將的挑戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟許基宏。報系資料照
中信兄弟許基宏。報系資料照

中華職棒3、4月MVP進入最後兩天賽程，投手戰場堪稱洋投天下，打者之爭原本在上半個月占據優勢的「雙林」都因傷降二軍，中信兄弟隊許基宏手握雙榜領先，富邦悍將隊戴培峰也有機會一爭。

打者部門有兩位4轟並列領先、整體攻擊指數（OPS）都超過1的選手，但統一獅隊林安可、樂天桃猿隊林立都受到傷勢影響，出賽數較少，將是競爭選票的劣勢，而林立儘管19日起就未出賽，15分打點至今仍居領先位置。

許基宏以3成66打擊率敲出26支安打，居打擊榜第一，安打榜與陳傑憲並列排頭，握有上壘率0.444、長打率0.563、OPS1.007的出色數據；戴培峰則累積23支安打，打擊率0.365緊跟在許基宏之後，上壘率0.438、長打率0.556、OPS0.994也相當亮眼。

投手競爭目前以兄弟黃博多較具優勢，握有4勝0敗、防禦率1.44，出賽31.1局也並列聯盟最多；樂天桃猿隊威能帝3勝0敗、防禦率1.71，而他將在明天先發面對兄弟爭取第4勝，另一位3勝0敗投手梅賽斯則是剛於25日出賽，除非休4天再扛30日對味全龍隊之戰，否則難與黃博多抗衡。

聯盟防禦率王鋼龍是另一位強力競爭對手，雖然僅取得2勝，但4場出賽合計25.2局僅失1分，防禦率是驚人的0.35。鋼龍4場先發都在周三，還有可能在30日登板面對獅隊。

樂天桃猿 許基宏

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