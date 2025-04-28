棒球／帛琉棒球隊世界排名73 王建民傾囊相授招牌伸卡

教育部體育署委託國立體育大學辦理帛琉棒球國家隊來台移地訓練計畫，協助備戰6月在帛琉舉辦的第12屆太平洋迷你運動會，中信兄弟隊投手教練王建民今天前往國體大指導帛琉球員，甚至傳授過去轟動大聯盟的伸卡球。

王建民表示，感謝體育署署長鄭世忠的邀請，非常高興受邀參與這項台帛運動交流計畫，帛琉投手有很不錯的基礎，今天針對一些投球細節進行調整與指導，希望能幫助他們投球更有效率，訓練內容包含握球技巧、投球姿勢調整、軸心腳的蓄力運用，以及伸卡球的投法。

帛琉助理教練拉斐爾（Hubert Takeshi Rafael）透露，選手得知王建民前來指導，全隊都充滿期待，感謝他不藏私地分享投球技巧，讓隊員們受益匪淺。

帛琉投手魯蒙（Ray Rdialul Rumong）也說，王建民的指導非常細膩，讓他們更了解控球與球路變化的技巧，收獲很多。

鄭世忠表示，這次特別安排王建民指導，希望透過台灣豐富的棒球資源協助帛琉精進技術，增進雙方體育情誼，帛琉也和國內各級棒球隊進行多場交流賽，讓選手透過實戰增強競技能力；未來運動部成立後，將持續推動國際運動交流計畫，擴大我國運動外交影響力，為國際友誼搭起堅實橋梁。

鄭世忠強調，非常感謝王建民撥出時間指導友邦棒球隊，將他揚名世界的投球美技傾囊相授。