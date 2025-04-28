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中職／Passion Sisters跨夜簽615顆大球 邊荷律簽名兼作畫被催快點

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters在27日舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊，與615位粉絲們同歡。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters在27日舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊，與615位粉絲們同歡。圖／宏將多利安國際提供

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters在27日晚間舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊，與粉絲們同歡，女孩們跨夜完成615位粉絲簽名，一起寫下特別回憶。

昨天下午先舉辦新成員「巾喜見面會」，由日籍成員桃子、衣宸、芊芊、牛奶、莎莎、璇璇、維尼、瑄為粉絲簽名與合照，球迷們帶著新成員的應援毛巾熱情參與，報名時有粉絲詢問，是否可為在學小孩報名，希望藉由啦啦隊的正面能量鼓勵孩子認真學習，也有夫妻和情侶檔ㄧ起報名。

晚間活動正式開始，由七組精采舞蹈表演開場，韓籍成員邊荷律、李丹妃的疾風街道和桃子展現身段的新體操演出，讓近距離欣賞的粉絲大呼過癮，今年由PS成員白白擔任舞台總監，讓大家稱讚Passion Sisters的舞蹈實力大躍升。

這次的粉絲見面會在活動兩周前開賣，615個名額開賣即完售，許多粉絲得知可和33位成員大合照和獲得33位成員親簽海報都興奮不已，對於無法搶到名額的人更是相當扼腕，直呼以後可否在大巨蛋舉辦。

PS女孩要完成在615個訂製大球上簽名，雖然手痠但仍為粉絲的熱情感動，新加入的日籍成員桃子簽名是畫ㄧ顆桃子，筆畫還算少，相對於韓籍成員邊荷律的插畫簽名，隊員們都紛紛鼓噪動作加快，讓荷律直喊手要斷了。

峮峮因經驗豐富，傳授很多簽名秘訣給學妹們，馬拉松式的簽名持續到最後一位報名者。經紀人乖姐表示，33人的簽名活動，最大的難度在於時間的拿捏，但即使會簽到半夜，PS女孩都會盡最大的努力和滿滿的熱情完成，最後全員簽名確實跨夜完成，和球迷ㄧ起跨夜倒數。

中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters在27日舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊，與615位粉絲們同歡。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters在27日舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊，與615位粉絲們同歡。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters在27日舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊，與615位粉絲們同歡。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters在27日舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊，與615位粉絲們同歡。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters在27日舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊，與615位粉絲們同歡。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters在27日舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊，與615位粉絲們同歡。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters在27日舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊，與615位粉絲們同歡。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters在27日舉辦全員粉絲見面會，33位成員全部到齊，與615位粉絲們同歡。圖／宏將多利安國際提供

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