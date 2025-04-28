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MiLB／李灝宇3A出賽敲長打有1分打點 鄭宗哲靠保送上壘

中央社／ 台北28日電
李灝宇。圖／取自老虎官方IG
李灝宇。圖／取自老虎官方IG

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天出賽敲出1支二壘打、貢獻1分打點，助隊以2比0擊敗皇家隊；匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天沒有敲安，靠著保送上壘、跑回1得分。

美國職棒小聯盟3A賽事老虎隊今天與堪薩斯市皇家隊交手，老虎隊陣中22歲台灣野手李灝宇先發打3棒、守三壘，1局下吞下三振，3局下敲出左外野方向飛球出局。

李灝宇5局下再吞三振，7局下球隊1比0領先，2人出局、壘上有人，李灝宇敲出個人本季第2支二壘打，幫助球隊多添1分保險分；李灝宇今天4打數敲出1支安打，吞下2次三振、貢獻1分打點，賽後打擊率2成21。

海盜隊3A今天與明尼蘇達雙城隊3A交手，海盜隊陣中台灣野手鄭宗哲先發打9棒、守游擊，鄭宗哲3局上敲出一壘方向滾地球出局，5局上選到四壞保送上壘，靠著暴投站上二壘，再靠著隊友安打、幫助球隊跑回分數。

鄭宗哲7局上敲出投手方向滾地球出局，9局上敲出左外野方向平飛球出局，今天總計3打數沒有安打，有1保送、1得分，賽後打擊率2成38；海盜隊終場以3比5吞敗。

海盜 鄭宗哲

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