棒球／前中職選秀榜眼還有大巨蛋夢 林煜清球速135公里拚世壯運

中華職棒退役投手林煜清，1月回到母校國立體育大學棒球隊擔任投手教練，將參加5月舉行的世界壯年運動會，他說：「希望可以打冠軍戰，想在台北大巨蛋投球。」

林煜清在2011年中華職棒選秀會首輪被兄弟象隊選中，也是當年「榜眼」，生涯9年歷經兄弟、富邦悍將、統一獅隊，在2020年季後退休，回到業餘球隊開始擔任教練。

林煜清今年才36歲，已有5年教練資歷；他表示，當初從中職退休時，也有業餘球隊找他繼續打球，本來就規畫當教練、提早轉換跑道，還是要為下一步做準備，慢慢開始學習。

他說：「回到自己的學校，一切都很熟悉，現在學生素質也比他們當初更好，隊上想打職棒的球員很多，一、兩位球員有機會出國。」

林煜清曾是2013年世界棒球經典賽國手，和今天來到學校指導帛琉棒球國家隊的王建民是隊友；他表示，以前在東京巨蛋投過，也想登上台北大巨蛋投手丘，現在最快球速135公里，將在世壯運盡力先發，希望可以拚進冠軍戰。