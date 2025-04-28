快訊

強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
王建民（左）細心指導帛琉棒球隊投手。記者藍宗標／攝影
王建民（左）細心指導帛琉棒球隊投手。記者藍宗標／攝影

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，23日選訓會議正式通過曾豪駒擔任總教練，接下來教練團將會陸續出爐，明年1月初全隊開始集訓；中信兄弟隊投手教練王建民今天表示，還沒接到曾豪駒的通知，還在等消息。

王建民今天應邀前往國立體育大學指導帛琉棒球國家隊，活動結束後被問到，經典賽有沒有意願再進入中華隊教練團，簡單透露一句：「不曉得，是可能啦。」

中華隊去年奪下世界12強棒球賽冠軍， 今年經典賽資格賽再獲明年參賽權，王建民都是投手教練，接下來曾豪駒重組教練團陣容，可望再度提出邀請，不過目前還沒有進一步消息。

中華隊在2013年經典賽闖進8強，寫下隊史最佳紀錄，王建民當時是隊上王牌投手，他說：「當時預賽在台灣進行，壓力很大，挑戰更高層級的比賽還蠻刺激的。」

中華隊 王建民 經典賽

延伸閱讀

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

日職／古林睿煬初登板吸關注 曾豪駒以台灣球迷心態觀戰

經典賽／中華隊面對高牆 曾豪駒：每一場都是挑戰

經典賽／20分鐘通過！曾豪駒連3場大賽掌中華隊兵符

相關新聞

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

中信兄弟隊投手教練王建民，今天應邀前往國立體育大學指導帛琉棒球國家隊，短短1個多小時的過程，仔細觀察帛琉投手練投，給予不...

中職／龍吞象！劉基鴻敲超前安貢獻2打點 系列賽2勝1敗

味全龍隊劉基鴻今天包辦2分打點，先是3局下敲回追平分，7局下更是掃出關鍵的超前安打，幫助龍隊以2：1擊敗中信兄弟隊，在三...

中職／NMIXX的魅力！龍象戰31889人進場 本季第二高

韓國大勢女團「NMIXX」的魅力驚人，今天在台北大巨蛋的中信兄弟與味全龍隊之戰，不少歌迷買票進場，共吸引31889人，寫...

中職／打洋投特別有心得 張趙紘攻破力亞士解鎖生涯首安首打點

樂天桃猿隊今天打到延長10局以3：2擊敗富邦悍將隊，去年選秀第一指名的19歲內野手張趙紘，此役收穫生涯首安打、首打點，總...

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，23日選訓會議正式通過曾豪駒擔任總教練，接下來教練團將會陸續出爐，明年1月初全隊開始集訓；...

中職／神準雷射肩擋悍將再見分奪MVP 林政華：不小心的

樂天桃猿隊9局下靠中外野手林政華擋下富邦悍將隊的再見分，進入延長10局以3：2力克對手，林政華靠守備拿下單場MVP直呼：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。