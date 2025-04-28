經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，23日選訓會議正式通過曾豪駒擔任總教練，接下來教練團將會陸續出爐，明年1月初全隊開始集訓；中信兄弟隊投手教練王建民今天表示，還沒接到曾豪駒的通知，還在等消息。

王建民今天應邀前往國立體育大學指導帛琉棒球國家隊，活動結束後被問到，經典賽有沒有意願再進入中華隊教練團，簡單透露一句：「不曉得，是可能啦。」

中華隊去年奪下世界12強棒球賽冠軍， 今年經典賽資格賽再獲明年參賽權，王建民都是投手教練，接下來曾豪駒重組教練團陣容，可望再度提出邀請，不過目前還沒有進一步消息。

中華隊在2013年經典賽闖進8強，寫下隊史最佳紀錄，王建民當時是隊上王牌投手，他說：「當時預賽在台灣進行，壓力很大，挑戰更高層級的比賽還蠻刺激的。」