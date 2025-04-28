棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

中信兄弟隊投手教練王建民，今天應邀前往國立體育大學指導帛琉棒球國家隊，短短1個多小時的過程，仔細觀察帛琉投手練投，給予不少建議，活動結束後直接變成簽名會。

不少國人都知道帛琉是我們的邦交國，但對該國棒球隊十分陌生，帛琉這次共有25名國手來台移地訓練，年紀從15歲到35歲，備戰6月進行的第12屆太平洋迷你運動會。

王建民表示，有聽過帛琉棒球隊，3年前帶著兒子回台念書時，前往美國在台協會辦理相關手續，碰到帛琉大使，因此知道他們有棒球隊。

他說：「這是第一次指導非主流棒球隊，用比較簡單的方式，還蠻好玩的，他們能夠體會內容，也有回應。」

王建民（左）細心指導帛琉棒球隊投手。記者藍宗標／攝影

今天活動展開前，主持人特別介紹王建民是大聯盟退役投手，帛琉球員都相當興奮，大家早就準備好簽名球，等著讓這位大明星簽名，王建民來者不拒，滿足所有人的需求。

他表示，帛琉棒球隊仍有整體素質，體格也不錯，想要好好發展，還要再進一步培養。