中職／打洋投特別有心得 張趙紘攻破力亞士解鎖生涯首安首打點
樂天桃猿隊今天打到延長10局以3：2擊敗富邦悍將隊，去年選秀第一指名的19歲內野手張趙紘，此役收穫生涯首安打、首打點，總教練古久保健二期許他繼續在場上展現自己的魅力。
面對悍將洋投力亞士，張趙紘第4局在一壘有人時敲出二壘打，幫助猿隊破蛋，也一舉開張生涯首安、首打點。
古久保指出，力亞士並不是那麼容易對付的投手，今天兩位新人（張趙紘、曾冠傑）還在學習怎麼在設定的好球帶裡去做攻擊，今天看到張趙紘有首安，看到他的魅力，「希望他們繼續加油。」
張趙紘則透露自己打洋投比起打土投有心得，「感覺我是專打洋投，在二軍面對先發洋投幾乎都安打，我也不知道為什麼對本土都打不好。」他遺憾的是8局面對富藍戈的打席錯過建功機會，遭到三振，「有點沒把握到。」
張趙紘今天在第5局面對李宗賢擊出的二壘方向平飛球，秀了一記靈活的跳躍，他對此表示，先前在主場時曾錯過一顆類似的球，「這次比較專注一點，眼睛放亮一點去看球。」
張趙紘表示，把每次上去當成學習，不覺得有壓力，「阿公給我這個機會，就是好好表現，很多學長都說年輕人上去就是大膽表現，不要怕失敗。」
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