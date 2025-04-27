中職／神準雷射肩擋悍將再見分奪MVP 林政華：不小心的

樂天桃猿隊9局下靠中外野手林政華擋下富邦悍將隊的再見分，進入延長10局以3：2力克對手，林政華靠守備拿下單場MVP直呼：「怎麼會」，自認傳球能力不好的他說：「不小心丟很準。」

悍將今天輸球後吞下3連敗，此役並非沒有贏球機會，靠李宗賢面對猿隊洋投魔神樂前兩打席都敲安打，並跑回分數，一度握有2：1領先，但8局上失守，富藍戈遭林智平敲出追平安打。

富藍戈9局上留下一出局、一三壘有人危機，曾峻岳接手強心臟「拆彈」成功，2：2進入9局下，孔念恩先敲二壘打，周佳樂敲出安打，孔念恩連拚兩個壘包，林政華上演長傳助殺擋下悍將的再見分。進入突破僵局，猿隊在10局上的攻勢得利於三壘手王勝偉的傳球失誤，擔任開局二壘跑者的林政華跑回致勝分。

談到林政華的關鍵守備，猿隊教頭古久保健二表示，他並不是臂力很強的選手，但有好的控球，那球準確把球送回本壘，「這是左右這場比賽勝負的play，對球隊幫助很大。」

林政華表示，印象中這已經是自己第二次靠守備拿下單場MVP，但賽後得知是自己還是很驚訝，球隊公關前去帶人受訪，他還滿臉懷疑：「怎麼是我？」他表示，「平常練習傳球能力沒那麼好，剛好這個不小心丟很準。」他也說那球本來打算撲接，「但發現沒辦法撲，就盡力去做。」

他近期打擊表現也很亮眼，古久保說：「感覺最近有比較平靜下來、穩定輸出。」林政華則提到首席教練曾豪駒的幫助，「給我的方向簡單一點，不用去想壘包狀況，就做好自己的方向就好。」

兩隊此役皆由洋投先發，悍將力亞士投7局被敲5安打、失1分，送出7次三振，猿隊魔神樂則是先發7局被敲6安打、失2分，最終都以無關勝敗收場。