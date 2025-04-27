快訊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／邱智呈攻守俱佳奪MVP 林詔恩先發好投率獅搶勝

中央社／ 台北27日電
邱智呈(左)。統一獅隊提供
邱智呈(左)。統一獅隊提供

中職統一7-ELEVEn獅隊今天靠林詔恩6局無失分先發好投，邱智呈攻守俱佳，單場3安1打點，還有守備長傳美技，獅隊以2比1勝台鋼雄鷹隊，邱智呈獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊在主場台南棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，獅隊3局下有攻勢，邱智呈、陳傑憲接連選到四壞保送，2人出局後胡金龍適時安打，送回球隊第1分。

獅隊4局下再有攻勢，陳重羽選到四壞保送上壘，2人出局後邱智呈敲出三壘打，替球隊多添1分保險分。

獅隊派出本土投手林詔恩先發，林詔恩開賽有點狀況，單局投出2次保送、被敲出1支安打，但力守不失分。

林詔恩2、3局僅被敲出1支安打沒有失分，4局上再遇到危機，四壞保送郭阜林、黃劼希，被陳致嘉敲出安打，隊友邱智呈守備長傳美技，讓跑者在本壘前出局、幫忙守住失分。

林詔恩總計用80球投6局，被敲出4支安打，投出1次三振、4次四壞保送，無失分，奪下個人本季首勝。胡智爲中繼投2局無失分，陳韻文後援1局失掉1分，但沒有擴大失分危機，幫助球隊守住勝利。

林詔恩 邱智呈

延伸閱讀

中職／梅賽斯7局好投鎖死雄鷹 王柏融1945打數敲700安寫史上最速

中職36新篇章 統一7-ELEVEn獅投打失衡藏隱憂

中職／悍將對龍3連戰遭橫掃 范國宸昨天失誤今天降二軍

中職／王威晨千安就是再見安 跟進王光輝腳步：對天上的爸爸有交代

相關新聞

中職／NMIXX的魅力！龍象戰31889人進場 本季第二高

韓國大勢女團「NMIXX」的魅力驚人，今天在台北大巨蛋的中信兄弟與味全龍隊之戰，不少歌迷買票進場，共吸引31889人，寫...

中職／NMIXX大巨蛋開球喊榮幸 徐若熙害羞光速逃

味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，負責開球捕手任務的徐若熙一方面努力想藏住笑容，另一方面也害羞到合...

中職／龍吞象！劉基鴻敲超前安貢獻2打點 系列賽2勝1敗

味全龍隊劉基鴻今天包辦2分打點，先是3局下敲回追平分，7局下更是掃出關鍵的超前安打，幫助龍隊以2：1擊敗中信兄弟隊，在三...

中職／呂詠臻遭強襲球前戰友關心有沒有變醜 吐槽「那個算關心嗎？」

樂天桃猿隊投手呂詠臻昨天遭遇怵目驚心的頸部強襲球，遭擊中一瞬間，滿腦子提醒自己「呼吸」，他坦言當下視線一黑、快要休克的感...

中職／被拔終結者意外收SV 「詠臻鐵粉」陳柏豪特別掛心他因2緣分

樂天桃猿隊昨天嘗試啟用新任終結者呂詠臻，結果遭遇頸部強襲球，接手的王志煊也發生連3打席觸身球，最終滿壘、無人出局場面還是...

中職／糟…兄弟3砲手掛傷兵 張志豪腰部不適下二軍

中信兄弟隊3位砲手都掛傷兵，張志豪因為腰部不適下二軍，陳俊秀、曾頌恩都因為身體未達百分百，今天未先發，指定打擊交給馬鋼擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。