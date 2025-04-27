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中職／李超優化投球動作發揮優勢 中繼奪生涯首勝直呼感動

中央社／ 台北27日電
中華職棒味全龍隊投手李超（圖）27日在台北大巨蛋登板，對中信兄弟隊中繼投1局無失分，奪下中職生涯首勝。中央社
中華職棒味全龍隊投手李超（圖）27日在台北大巨蛋登板，對中信兄弟隊中繼投1局無失分，奪下中職生涯首勝。中央社

味全龍隊投手李超回一軍優化投球動作，今天對中信兄弟中繼投1局無失分，球隊以2比1搶勝、李超奪下中職生涯首勝，他笑說經過隊友提醒才發現，很幸運也很感動。

龍隊25歲投手李超開季一軍投1場後下二軍，23日再回到一軍，今天對中信兄弟比賽，李超7局上兩隊1比1平手時登板中繼，先三振高宇杰，接著被詹子賢敲出安打，再讓下一棒打者敲出雙殺打、沒有失分。

李超總計用9球投1局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，龍隊7局下靠著劉基鴻關鍵安打送回超前分，龍隊搶勝、李超奪下生涯首勝。

李超表示，月初下去二軍的時候，想法是把自己調整好，球隊有需要的話就會被拉上一軍，上到一軍後，總教練葉君璋也有幫忙優化投球動作，也希望能利用自己的優勢幫助球隊。

李超透露，7局下劉基鴻打下超前分時其實沒有想到會是勝投，是隊友曹祐齊提醒才知道，但沒有多想，球隊贏球最重要，隊友有跟他說恭喜，覺得自己很幸運、也很感動。

李超與投手呂詠臻交情好，呂詠臻轉隊後兩人還是維持聯絡，呂詠臻昨天被強襲球打到脖子附近，李超的關心很特別，傳訊息問呂詠臻「有沒有變醜」，李超笑說，是感情好才會這樣，不會有很多客套話，笑說呂詠臻沒事、自己又奪首勝是「皆大歡喜」。

劉基鴻 呂詠臻

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