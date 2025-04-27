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中職／范國宸右腳緊繃退場 王勝偉救急首度在悍將扛三壘
富邦悍將隊以近乎每日新增的速度增加傷兵名單，今天范國宸在敲出二壘打的跑壘，隨後在攻守交換時退場，球團回報范國宸右腳緊繃不適，先退場觀察。
悍將今天在新莊棒球場面對樂天桃猿隊，范國宸擔任先發第六棒、一壘手，第4局的打席擔任首位打者敲出二壘打，但跑壘過程已表現出不適，隨後悍將換上王勝偉負責三壘，先發三壘手董子恩則移往一壘。王勝偉前一次在三壘出賽，已是2020年8月8日仍效力中信兄弟隊時。
球團表示，范國宸右腳緊繃不適，先退場觀察。
悍將昨天向聯盟提報25人傷兵名單，因人員不足，申請29日二軍延賽，傷病潮還未看到盡頭。
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