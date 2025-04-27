中職／外野球迷震撼吶喊 劉基鴻享受龍象大戰氛圍

味全龍隊今天在台北大巨蛋以2：1擊敗中信兄弟隊，系列賽取得2勝1敗，敲出超前安打的劉基鴻很享受這樣的氣氛，「外野球迷很大聲」。

今天的龍象之戰共有31889人進場，寫下本季票房第二高，僅次於開幕戰統一獅隊與中信兄弟隊之戰的4萬人，外野滿滿穿著黃衫的兄弟球迷。

而今天劉基鴻先在3局下用滾地球推進送回追平分，7局下更是敲出穿越到右外野的強勁滾地球，打回超前分，個人近期連續8場敲出安打，期間誕生13支安打。

今年看似從去年的低潮走出，葉君璋也說：「就是不要吵他，讓他正常去比賽，選手的心態是重點，職業球員能力都沒有問題，前年他的表現就非常好。」

劉基鴻則透露，前一陣子手感不好，透過練習、溝通去調整，教練吳嘉侑、葉總都有幫助自己，也不會去想前年的感覺，就是持續地相信自己，「做好每一件事」。

龍隊在系列賽帶走優勢，3場比賽都有破萬觀眾到場，劉基鴻也說，自己很喜歡在這樣的氛圍打球，尤其外野球迷的吶喊聲很震撼，「感覺滿嗨的，很有氛圍」。