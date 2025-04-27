快訊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／外野球迷震撼吶喊 劉基鴻享受龍象大戰氛圍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊劉基鴻（前）敲出超前安打。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊劉基鴻（前）敲出超前安打。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊今天在台北大巨蛋以2：1擊敗中信兄弟隊，系列賽取得2勝1敗，敲出超前安打的劉基鴻很享受這樣的氣氛，「外野球迷很大聲」。

今天的龍象之戰共有31889人進場，寫下本季票房第二高，僅次於開幕戰統一獅隊與中信兄弟隊之戰的4萬人，外野滿滿穿著黃衫的兄弟球迷。

而今天劉基鴻先在3局下用滾地球推進送回追平分，7局下更是敲出穿越到右外野的強勁滾地球，打回超前分，個人近期連續8場敲出安打，期間誕生13支安打。

今年看似從去年的低潮走出，葉君璋也說：「就是不要吵他，讓他正常去比賽，選手的心態是重點，職業球員能力都沒有問題，前年他的表現就非常好。」

劉基鴻則透露，前一陣子手感不好，透過練習、溝通去調整，教練吳嘉侑、葉總都有幫助自己，也不會去想前年的感覺，就是持續地相信自己，「做好每一件事」。

龍隊在系列賽帶走優勢，3場比賽都有破萬觀眾到場，劉基鴻也說，自己很喜歡在這樣的氛圍打球，尤其外野球迷的吶喊聲很震撼，「感覺滿嗨的，很有氛圍」。

味全龍隊劉基鴻敲出超前安打。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊劉基鴻敲出超前安打。記者蘇健忠／攝影

中信兄弟 劉基鴻

延伸閱讀

中職／龍吞象！劉基鴻敲超前安貢獻2打點 系列賽2勝1敗

中職／靈活戰術不見了！味全龍打線靠強攻反讓得分更難

中職／曾峻岳熱到流鼻血已無大礙 富藍戈13球吃兩局鋒總說感謝

中職／砸王維中「悍將殺手」招牌 范國宸三分砲率悍將屠龍

相關新聞

中職／NMIXX的魅力！龍象戰31889人進場 本季第二高

韓國大勢女團「NMIXX」的魅力驚人，今天在台北大巨蛋的中信兄弟與味全龍隊之戰，不少歌迷買票進場，共吸引31889人，寫...

中職／NMIXX大巨蛋開球喊榮幸 徐若熙害羞光速逃

味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，負責開球捕手任務的徐若熙一方面努力想藏住笑容，另一方面也害羞到合...

中職／龍吞象！劉基鴻敲超前安貢獻2打點 系列賽2勝1敗

味全龍隊劉基鴻今天包辦2分打點，先是3局下敲回追平分，7局下更是掃出關鍵的超前安打，幫助龍隊以2：1擊敗中信兄弟隊，在三...

中職／呂詠臻遭強襲球前戰友關心有沒有變醜 吐槽「那個算關心嗎？」

樂天桃猿隊投手呂詠臻昨天遭遇怵目驚心的頸部強襲球，遭擊中一瞬間，滿腦子提醒自己「呼吸」，他坦言當下視線一黑、快要休克的感...

中職／被拔終結者意外收SV 「詠臻鐵粉」陳柏豪特別掛心他因2緣分

樂天桃猿隊昨天嘗試啟用新任終結者呂詠臻，結果遭遇頸部強襲球，接手的王志煊也發生連3打席觸身球，最終滿壘、無人出局場面還是...

中職／糟…兄弟3砲手掛傷兵 張志豪腰部不適下二軍

中信兄弟隊3位砲手都掛傷兵，張志豪因為腰部不適下二軍，陳俊秀、曾頌恩都因為身體未達百分百，今天未先發，指定打擊交給馬鋼擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。