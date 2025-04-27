中職／郭天信吞K不滿甩棒 葉總：求勝心難免但要修正

味全龍隊今日在台北大巨蛋以2：1擊敗中信兄弟隊，不過兩隊都對於好球帶有些反應，郭天信更是大動作甩棒，總教練葉君璋指出，選手有求勝的心難免會有激動動作，但要去修正。

今天兄弟先發投手羅戈5局僅失1分，投出5次三振，但也有5次四壞保送，投球過程中曾對主審好球帶有些不滿，兄弟總教練平野惠一也帶著嚴肅表情上場了解狀況。

7局下則是龍隊外野手郭天信在一壘有人時，看著低角度的球沒揮棒，被判三振，郭天信當下朝著自家休息區甩棒，氣憤退場，葉君璋也趕緊上場安撫，同一局吉力吉撈．鞏冠被三振後，也一度高舉雙手凍結在打擊區。

葉君璋賽後解釋，主審可能會想要判得完美，但有時反而出錯，這是選手要克服的，至於郭天信的動作，因球員想要表現難免會有些激動動作，但還是需要修正，「年紀越大越成熟，要懂得控制自己一下」。

而龍隊今天先發投手龍聖以112球投了6局被敲4支安打，6次三振、4次四壞保送，僅失1分，葉君璋表示，因為前面在二軍休息較久，回來一開始球感不太好，壞球走在前面導致用球數偏多，「他自己也想要再投，我們也想換，他說再一個，也是感謝他。」