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中職／龍吞象！劉基鴻敲超前安貢獻2打點 系列賽2勝1敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手龍聖。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊先發投手龍聖。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊劉基鴻今天包辦2分打點，先是3局下敲回追平分，7局下更是掃出關鍵的超前安打，幫助龍隊以2：1擊敗中信兄弟隊，在三連戰中取得2勝1敗的優勢，再次將兄弟拉下龍頭。

今天在台北大巨蛋上演「眼鏡俠」對決，中信兄弟羅戈投5局被敲2支安打，僅失1分，另有5次三振、5次四壞保送；味全龍龍聖則是以112球投了6局被敲4支安打，6次三振、4次四壞保送，同樣僅失1分，兩人皆無關勝敗。

兄弟今天在1局上靠許基宏的適時安打先馳得點，3局上因為詹子賢、江坤宇2支安打，在2出局後攻占一、二壘，黃韋盛打擊時龍聖出現暴投，捕手吉力吉撈．鞏冠沒注意到球彈到後方，頓了一拍才開追趕，而詹子賢連奔兩個壘包想搶本壘，卻被接到回傳球的龍聖觸殺。

龍隊在3局下追平比數，1出局後陳子豪保送、李凱威二壘打，劉基鴻敲出滾地球推進送回追平分，7局下則是2出局、一二壘有人，劉基鴻敲出穿越到右外野的強勁滾地球，為龍隊得到寶貴的第2分。

劉基鴻今天3打數1安打、2分打點，近期連續8場敲出安打，期間誕生13支安打，近況十分火燙，打擊率也來到3成06的高檔。

中信兄弟隊先發投手羅戈。記者蘇健忠／攝影
中信兄弟隊先發投手羅戈。記者蘇健忠／攝影
味全龍獲勝，賽後慶祝。記者蘇健忠／攝影
味全龍獲勝，賽後慶祝。記者蘇健忠／攝影

味全龍獲勝，賽後慶祝。記者蘇健忠／攝影
味全龍獲勝，賽後慶祝。記者蘇健忠／攝影

味全龍獲勝，賽後慶祝。記者蘇健忠／攝影
味全龍獲勝，賽後慶祝。記者蘇健忠／攝影

中信兄弟 劉基鴻

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