中職／NMIXX的魅力！龍象戰31889人進場 本季第二高

韓國大勢女團「NMIXX」的魅力驚人，今天在台北大巨蛋的中信兄弟與味全龍隊之戰，不少歌迷買票進場，共吸引31889人，寫下本季週日票房新高，也是本季次高。

今年周日票房原本最高紀錄是4月20日中信兄弟隊在此舉辦的「蠟筆小新」主題日第二天，共有25872人進場，而史上周日最高票房則是去年台北大巨蛋周思齊引退的4萬人滿場。

而本季最高票房是3月29日中信兄弟隊在此舉辦的聯盟開幕戰，當時與統一獅隊重演去年冠軍賽對決戲碼，吸引4萬人滿場，今天的31889人則超越4月19日中信兄弟「蠟筆小新」主題日第一天的31577人，登上第二。

味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，NMIXX是JYP繼Wonder Girls、miss A、TWICE、ITZY之後獨力打造新世代女團，以創新多變具獨特實驗性強烈風格與實力著稱，賽後也將上場表演，成為首組站上台北大巨蛋開唱的韓國女團。