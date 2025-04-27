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中職／古早味游擊手→古早味工具人 王勝偉升一軍緊張像新人
富邦悍將隊41歲老將王勝偉，本季從「古早味游擊手」變身「古早味工具人」，帶著一壘、三壘守備技能包升上一軍，年紀漸長、面臨出賽空間壓縮，還要嘗試新的守位，王勝偉坦言有壓力，但職棒就是競爭的環境，「壓力很大，還是要去完成球隊給你的任務。」
傷兵滿營的悍將，今天將受傷的洋投銳歐降下二軍，升上王勝偉，總教練陳金鋒表示，投手教練那邊評估目前沒有多一位投手的需求，因此升上王勝偉，將以一、三壘為主支援前線。
「很開心、巨開心！」王勝偉本季首度升上一軍，他表示，因為守位調整，因此在二軍多嘗試幾場比賽，在二軍是以三壘為主，但也會去游擊接球維持手感。
已經高齡41歲，還要嘗試新的守位，王勝偉不諱言有壓力，「要在很短時間內趕快適應，提供球隊戰力，滿大的挑戰，也請教了很多一、三壘的學弟，像是國宸、國麟、子恩。」
王勝偉笑說，昨天接到通知上一軍的電話，「感覺很不一樣，不知道怎麼形容，怎麼會有那種緊張感，很像回到新人的感覺。」他興奮到和室友蔡佳諺聊到凌晨，「特別想一下明天可能碰到的狀況，換他開導我，分享他上一軍時的反應。」
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