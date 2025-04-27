中職／古早味游擊手→古早味工具人 王勝偉升一軍緊張像新人

富邦悍將隊41歲老將王勝偉，本季從「古早味游擊手」變身「古早味工具人」，帶著一壘、三壘守備技能包升上一軍，年紀漸長、面臨出賽空間壓縮，還要嘗試新的守位，王勝偉坦言有壓力，但職棒就是競爭的環境，「壓力很大，還是要去完成球隊給你的任務。」

傷兵滿營的悍將，今天將受傷的洋投銳歐降下二軍，升上王勝偉，總教練陳金鋒表示，投手教練那邊評估目前沒有多一位投手的需求，因此升上王勝偉，將以一、三壘為主支援前線。

「很開心、巨開心！」王勝偉本季首度升上一軍，他表示，因為守位調整，因此在二軍多嘗試幾場比賽，在二軍是以三壘為主，但也會去游擊接球維持手感。

已經高齡41歲，還要嘗試新的守位，王勝偉不諱言有壓力，「要在很短時間內趕快適應，提供球隊戰力，滿大的挑戰，也請教了很多一、三壘的學弟，像是國宸、國麟、子恩。」