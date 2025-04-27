快訊

菲律賓東南方熱帶擾動發展 「恐成今年首颱」最新路徑曝光

朱立倫拋520罷免賴總統 黃國昌表態了：很多台灣人心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／古早味游擊手→古早味工具人 王勝偉升一軍緊張像新人

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王勝偉。圖／富邦悍將隊提供
王勝偉。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊41歲老將王勝偉，本季從「古早味游擊手」變身「古早味工具人」，帶著一壘、三壘守備技能包升上一軍，年紀漸長、面臨出賽空間壓縮，還要嘗試新的守位，王勝偉坦言有壓力，但職棒就是競爭的環境，「壓力很大，還是要去完成球隊給你的任務。」

傷兵滿營的悍將，今天將受傷的洋投銳歐降下二軍，升上王勝偉，總教練陳金鋒表示，投手教練那邊評估目前沒有多一位投手的需求，因此升上王勝偉，將以一、三壘為主支援前線。

「很開心、巨開心！」王勝偉本季首度升上一軍，他表示，因為守位調整，因此在二軍多嘗試幾場比賽，在二軍是以三壘為主，但也會去游擊接球維持手感。

已經高齡41歲，還要嘗試新的守位，王勝偉不諱言有壓力，「要在很短時間內趕快適應，提供球隊戰力，滿大的挑戰，也請教了很多一、三壘的學弟，像是國宸、國麟、子恩。」

王勝偉笑說，昨天接到通知上一軍的電話，「感覺很不一樣，不知道怎麼形容，怎麼會有那種緊張感，很像回到新人的感覺。」他興奮到和室友蔡佳諺聊到凌晨，「特別想一下明天可能碰到的狀況，換他開導我，分享他上一軍時的反應。」

王勝偉。圖／富邦悍將隊提供
王勝偉。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 王勝偉 陳金鋒

延伸閱讀

中職／劉俊緯練習帶入比賽想法把握機會 調整律動不急躁

圖輯／中職中信兄弟vs.味全龍 南韓女團NMIXX與歌手黃宣開球

中職／林智平關鍵打席SOP做好 對戰投手突換人坦言有緊張

中職／短打賺分靠一個眼神 蔣少宏揭秘與郭天信的神默契

相關新聞

中職／NMIXX的魅力！龍象戰31889人進場 本季第二高

韓國大勢女團「NMIXX」的魅力驚人，今天在台北大巨蛋的中信兄弟與味全龍隊之戰，不少歌迷買票進場，共吸引31889人，寫...

中職／NMIXX大巨蛋開球喊榮幸 徐若熙害羞光速逃

味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，負責開球捕手任務的徐若熙一方面努力想藏住笑容，另一方面也害羞到合...

中職／龍吞象！劉基鴻敲超前安貢獻2打點 系列賽2勝1敗

味全龍隊劉基鴻今天包辦2分打點，先是3局下敲回追平分，7局下更是掃出關鍵的超前安打，幫助龍隊以2：1擊敗中信兄弟隊，在三...

中職／呂詠臻遭強襲球前戰友關心有沒有變醜 吐槽「那個算關心嗎？」

樂天桃猿隊投手呂詠臻昨天遭遇怵目驚心的頸部強襲球，遭擊中一瞬間，滿腦子提醒自己「呼吸」，他坦言當下視線一黑、快要休克的感...

中職／被拔終結者意外收SV 「詠臻鐵粉」陳柏豪特別掛心他因2緣分

樂天桃猿隊昨天嘗試啟用新任終結者呂詠臻，結果遭遇頸部強襲球，接手的王志煊也發生連3打席觸身球，最終滿壘、無人出局場面還是...

中職／糟…兄弟3砲手掛傷兵 張志豪腰部不適下二軍

中信兄弟隊3位砲手都掛傷兵，張志豪因為腰部不適下二軍，陳俊秀、曾頌恩都因為身體未達百分百，今天未先發，指定打擊交給馬鋼擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。