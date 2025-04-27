中職／被拔終結者意外收SV 「詠臻鐵粉」陳柏豪特別掛心他因2緣分

樂天桃猿隊昨天嘗試啟用新任終結者呂詠臻，結果遭遇頸部強襲球，接手的王志煊也發生連3打席觸身球，最終滿壘、無人出局場面還是交到原終結者陳柏豪手中，意外入手本季第5次救援成功，身為「詠臻鐵粉」的他，賽後最關心、最在意還是他的狀況，陳柏豪說：「因為我們同屆，又是一樣案例（補償球員）過來球隊的。」讓兩人之間更有革命情感。

陳柏豪去年以29次救援成功拿下聯盟救援王，但一直存在的堆壘問題，在今年持續發生。至昨天賽前，6隊終結者一字排開，以陳柏豪防禦率4.50、每局被上壘率1.83最差，被打擊率0.273則只優於統一獅隊陳韻文的0.303。

猿隊昨天打到前8局僅以5：2領先，由呂詠臻準備9局下的投球。陳柏豪透露，總教練古久保健二、投手教練川岸強有跟自己提到，他從開季到現在的問題，希望他能好好克服，昨天的計畫是由呂詠臻擔任終結者，儘管後來9局上猿隊攻下2分領先差距擴大，仍然維持由呂詠臻登板。

昨天一戰被拔終結者，陳柏豪說：「我不會在意位置是什麼，給我什麼指示，我就是去做，我今年確實狀況比較多。」古久保、川岸教練點出他在場上心浮氣躁的問題，要他上了場專注在眼前就好，一顆一顆去投，昨天接手無人出局、滿壘，他說：「剩一條路，就是拚了，昨天算是給我一個重新開始的機會。」

意料之外的發展，最終救援成功還是到了他的手中，但陳柏豪說比賽結束的一瞬間，「已經把自己守下來的事情都忘掉了，最在意、最在意是隊友，包括小煊、詠臻。我也是鼓勵小煊，不要想那麼多，只是一場比賽，往前看，繼續努力讓人家看到我們不一樣才是最重要的。」

他也掛心呂詠臻的狀況，「我真的擔心，一直祈禱他沒事。」陳柏豪身為「詠臻鐵粉」，早已為他的帥臉著迷，從昨天到今天，三不五時就關心他的狀況，「沒事，他還是很帥，好險是身體狀況都還OK，希望他可以好好休息，下禮拜回來一起為球隊奮戰。」