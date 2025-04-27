中職／劉俊緯練習帶入比賽想法把握機會 調整律動不急躁

中職味全龍內野手劉俊緯近期有較多先發出賽，他明白從練習就要帶入比賽想法，機會來了就要把握，今年除了守備有固定練習課表，教練團協助調整打擊律動，打擊不急躁更穩定。

20歲野手劉俊緯前陣子先發場次不固定，近期比較多先發機會，昨天與中信兄弟比賽打回龍隊全場唯一1分，單場2安1打點；他表示，面對洋投有預期是低比分比賽，可以有適時打點幫助球隊先站在領先位置很開心。

劉俊緯也明白角色定位，不是場場都能先發的球員，從練習時就要有比賽的想法，不能因為1、2場比賽沒有上場而落差太大，不然只會讓機會越來越少，隨時做好準備、機會來了才能把握。

被問起今年有沒有技術上的調整，劉俊緯表示，守備上主要很多基本動作訓練，教練有開課表，打擊方面則是協助調整律動，讓他面對每個打席更平穩、不要急躁攻擊，鎖定球到想要的點瞬間出棒。

龍隊今天推出「龍星大樂」主題日，賽後除了有韓國女團NMIXX表演外，也有龍隊球員獻唱，劉俊緯預計也要演唱，他自認歌路廣，老歌、新歌、台語歌都會聽，今天賽後表演風格將走老歌路線。