快訊

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

影／移工426上凱道違法？綠營告發鄭正鈐 新住民亮身分證抗議「歧視」

中職／張奕登本土三振王有意象訓練 好奇詢問山本由伸投1休4怎麼練

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張奕。圖／富邦悍將隊提供
張奕。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊張奕今年轉任先發，迅速成為苦情代表，昨天先發5局失5分承擔本季第3敗，總教練陳金鋒認為他的投球沒有太大狀況，只是集中在一局，守備也沒能幫上忙。張奕則點出可以做更好的地方，包括若能更早提出場地整理，應該可以減少用球數。

悍將昨天以6：7不敵樂天桃猿隊，張奕先發5局、共用101球，被敲6安打、失5分，有8次三振、3次保送。

他的失分首先出現在第一局，開局保送陳晨威，再遭盜壘成功，兩出局後林智平打向右外野方向，張奕已經握拳認為這球應能掌握，但在右外野手陳真面前落地形成安打，猿隊也因此先馳得點。進入第4局再遇危機，廖健富、宋嘉翔、馬傑森、陳晨威、林政華5支一壘打，攻下4分大局。

張奕表示，自己在第一局就用很多球數，場地狀況很濕，「中途有重新整理場地，用完就比較正常，如果可以更早提出（整理場地），球數應該可以減少。」對於自己表現，他認為算是有效壓制對手，「只能說運氣不好，但個人該反省的地方還是要反省。」

張奕昨天賞出8次三振，累積27K排名第二，僅次於台鋼雄鷹隊艾速特的32K。他指出，事先有做了很多功課，看對手近期比賽，想像換做自己會怎麼對決、思考策略，大概知道打者習性，「應該是因為這樣有比較高的揮空率。」

球隊近期傷兵較多，媒體好奇詢問縮短休息天數、像是投1休5的可能性，他笑說自己已有過投1休5的經驗，認為應該可以應付，「想挑戰的是投1休4，MLB啊！起碼想挑戰看看行不行，不行就算了，我有問過山本由伸投1休4怎麼做。」

張奕 樂天桃猿 陳晨威

延伸閱讀

MLB／2天前就有異樣！山本由伸控球失準：節奏沒掌握好

MLB／山本由伸5局4四壞失3分 中斷連18局未失分

MLB／官網排前10先發投手 第1史肯斯明天對決第7山本由伸

MLB／山本由伸創大聯盟史上首見紀錄 羅伯茲讚：國聯最強

相關新聞

中職／NMIXX大巨蛋開球喊榮幸 徐若熙害羞光速逃

味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，負責開球捕手任務的徐若熙一方面努力想藏住笑容，另一方面也害羞到合...

中職／呂詠臻遭強襲球前戰友關心有沒有變醜 吐槽「那個算關心嗎？」

樂天桃猿隊投手呂詠臻昨天遭遇怵目驚心的頸部強襲球，遭擊中一瞬間，滿腦子提醒自己「呼吸」，他坦言當下視線一黑、快要休克的感...

中職／糟…兄弟3砲手掛傷兵 張志豪腰部不適下二軍

中信兄弟隊3位砲手都掛傷兵，張志豪因為腰部不適下二軍，陳俊秀、曾頌恩都因為身體未達百分百，今天未先發，指定打擊交給馬鋼擔...

日職／相隔611天！前塞揚強投包爾重返橫濱首勝開張

重返橫濱DeNA的前塞揚獎強投包爾（Trevor Bauer）今天在主場對戰廣島鯉魚隊，迎來本季第4場先發登板，橫濱DeNA以2比1險勝，包爾終於拿下久違的首勝。這也是他在日本職棒相隔611天後再度奪

中職／張奕登本土三振王有意象訓練 好奇詢問山本由伸投1休4怎麼練

富邦悍將隊張奕今年轉任先發，迅速成為苦情代表，昨天先發5局失5分承擔本季第3敗，總教練陳金鋒認為他的投球沒有太大狀況，只...

中職／梁家榮肩傷下二軍 桃猿啟用曾冠傑、張趙紘先發

樂天桃猿隊傷兵狀況層出，三壘手梁家榮因左肩傷情降下二軍，今天升上曾冠傑，與張趙紘同場先發，總教練古久保健二坦言，球隊處於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。