中職／張奕登本土三振王有意象訓練 好奇詢問山本由伸投1休4怎麼練

富邦悍將隊張奕今年轉任先發，迅速成為苦情代表，昨天先發5局失5分承擔本季第3敗，總教練陳金鋒認為他的投球沒有太大狀況，只是集中在一局，守備也沒能幫上忙。張奕則點出可以做更好的地方，包括若能更早提出場地整理，應該可以減少用球數。

悍將昨天以6：7不敵樂天桃猿隊，張奕先發5局、共用101球，被敲6安打、失5分，有8次三振、3次保送。

他的失分首先出現在第一局，開局保送陳晨威，再遭盜壘成功，兩出局後林智平打向右外野方向，張奕已經握拳認為這球應能掌握，但在右外野手陳真面前落地形成安打，猿隊也因此先馳得點。進入第4局再遇危機，廖健富、宋嘉翔、馬傑森、陳晨威、林政華5支一壘打，攻下4分大局。

張奕表示，自己在第一局就用很多球數，場地狀況很濕，「中途有重新整理場地，用完就比較正常，如果可以更早提出（整理場地），球數應該可以減少。」對於自己表現，他認為算是有效壓制對手，「只能說運氣不好，但個人該反省的地方還是要反省。」

張奕昨天賞出8次三振，累積27K排名第二，僅次於台鋼雄鷹隊艾速特的32K。他指出，事先有做了很多功課，看對手近期比賽，想像換做自己會怎麼對決、思考策略，大概知道打者習性，「應該是因為這樣有比較高的揮空率。」

球隊近期傷兵較多，媒體好奇詢問縮短休息天數、像是投1休5的可能性，他笑說自己已有過投1休5的經驗，認為應該可以應付，「想挑戰的是投1休4，MLB啊！起碼想挑戰看看行不行，不行就算了，我有問過山本由伸投1休4怎麼做。」