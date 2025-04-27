日職／相隔611天！前塞揚強投包爾重返橫濱首勝開張

重返橫濱DeNA的前塞揚獎強投包爾（Trevor Bauer）今天在主場對戰廣島鯉魚隊，迎來本季第4場先發登板，橫濱DeNA以2比1險勝，包爾終於拿下久違的首勝。這也是他在日本職棒相隔611天後再度奪勝。

比賽首局，包爾因對手發動雙盜壘失分，並因一次四壞球判決顯得沮喪，甚至聳肩以「Why？」的表情表達不滿。但度過亂流之後，包爾迅速穩定下來，從第2局開始連續壓制，直到第8局都未再失分。

特別是在8局上一出局時被中村獎成擊出三壘安打後，他連續三振兩名打者，並激動怒吼，展現強大鬥志。包爾8局用球數達129球，送出10次三振。

包爾在3月29日對中日龍隊雖然投出6局失1分的好表現，但未獲打線支援；4月11日對養樂多燕子隊則因雨天比賽無效；4月16日面對讀賣巨人隊時遭岡本和真敲出兩發全壘打，5局狂失5分；4月22日對阪神虎隊亦苦戰7局失4分，吞下開季3連敗。

包爾曾於2020年榮獲國聯塞揚獎，2023年效力DeNA期間拿下10勝。本季他在相隔兩年後重返日本職棒。