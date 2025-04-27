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中職／梁家榮肩傷下二軍 桃猿啟用曾冠傑、張趙紘先發

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中華職棒樂天桃猿梁家榮（圖）。中央社
中華職棒樂天桃猿梁家榮（圖）。中央社

樂天桃猿隊傷兵狀況層出，三壘手梁家榮因左肩傷情降下二軍，今天升上曾冠傑，與張趙紘同場先發，總教練古久保健二坦言，球隊處於人手比較緊繃的狀態，期待年輕選手上場把能力發揮出來。

猿隊昨天呂詠臻遭強襲球傷退，脖子有挫傷、出血，這幾天先觀察恢復狀況，仍留一軍名單，梁家榮則已先降下二軍養傷。

古久保表示，梁家榮左肩狀況不是很好，「每年好像都有這個狀況，今年從開幕到現在一直困擾他，一直苦撐，昨天比賽中有點沒辦法出力。」他表示，因應梁家榮的狀況，已有事先準備，「慢慢要開始讓年輕選手上場，希望他們把能力發揮出來，滿期待的。」

林泓育下周有機會重返戰線，林立也在持續訓練，古久保表示：「阿立有在打網，目前只有一天打室外、輕鬆打，後面都碰到下雨，交給防護員照課表走，恢復到最好狀態再回來比賽。」

林立 梁家榮 樂天桃猿

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