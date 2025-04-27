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中職／呂詠臻遭強襲球前戰友關心有沒有變醜 吐槽「那個算關心嗎？」
樂天桃猿隊投手呂詠臻昨天遭遇怵目驚心的頸部強襲球，遭擊中一瞬間，滿腦子提醒自己「呼吸」，他坦言當下視線一黑、快要休克的感覺，事後收到許多關心訊息，但味全龍隊前隊友李超的慰問，讓他忍不住吐槽：「那個算關心嗎？」
呂詠臻昨天在9局下登板，把關7：2領先，開局保送范國宸，隨後面對董子恩出現令人怵目驚心的畫面，打回投手正面的強襲球，直擊他的右側頸部附近，呂詠臻第一時間倒在地上，讓現場一度屏息，猿隊陣營趕緊衝上場關心，場邊出動擔架，而他最終自行起身走下場。
呂詠臻還原當下狀況，「有點快要休克的感覺，還可以呼吸，但是視線黑掉，因為離氣管比較近，怕沒辦法呼吸，當下什麼聲音都沒辦法聽到，只在乎一件事『呼吸』。」逐漸緩和過來後，自己才比較放心，「現在就是觀察狀態、配合防護員。」
呂詠臻這幾天先掛免戰牌，觀察恢復狀況，頸部上棒球縫線留下的印子清晰可見，他也說咳嗽、吞嚥時會有異物感，自己現在還算清醒，但思緒比較遲鈍一點，「應該算是恢復的一個階段。」
他在賽後收到許多關心，李超透過IG貼出兩人的對話，呂詠臻直到今天賽前才知道此事，但忍不住吐槽：「那個算關心嗎？」李超貼出的對話內容展現另類的關心，詢問他「有沒有變醜？」「變很醜了嗎？」
擊出這記強擊球的董子恩與他並無私交，昨天碰上意外場面後，馬上按了追蹤，私訊詢問他的狀況，呂詠臻回覆沒事之餘，也稱讚他那球打得很好。董子恩則透露，呂詠臻擁有一張帥臉，連老婆都很關心此事，問他「幹嘛偏偏打詠臻」。
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