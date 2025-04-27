圖輯／中職中信兄弟vs.味全龍 南韓女團NMIXX與歌手黃宣開球

中職中信兄弟vs.味全龍下午在台北大巨蛋進行三連戰的第三戰，首先由南韓新世代女團NMIXX進行開球，由隊長Haewon投球，味全龍徐若熙擔任捕手。隨後歌手黃宣上場開球，味全龍陳禹勳擔任打擊，李超擔任捕手。

目前NMIXX的成員包括Lily、Haewon、Sullyoon、Bae、Jiwoo和Kyujin，其中由Haewon擔任團隊中的隊長。團名的字首 「N」不僅代表了現在Now、全新New、下一個Next以及未知數n的概念，Mix則是強調了團體在音樂上具備了多元化及創新的元素，組合在一起就有「新世代的最佳團體」的含義。 中職中信兄弟vs.味全龍之戰，第二場開球由歌手黃宣（右）擔任，味全龍陳禹勳擔（左）擔任打擊，李超（中）擔任捕手。 南韓新世代女團NMIXX在下午的中職中信兄弟vs.味全龍之戰開球，味全龍徐若熙（左四）擔任捕手。 南韓新世代女團NMIXX在下午的中職中信兄弟vs.味全龍之戰開球，由隊長Haewon投球。 中職中信兄弟vs.味全龍之戰，第二場開球由歌手黃宣投球。記者蘇健忠／攝影