快訊

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

影／移工426上凱道違法？綠營告發鄭正鈐 新住民亮身分證抗議「歧視」

圖輯／中職中信兄弟vs.味全龍 南韓女團NMIXX與歌手黃宣開球

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
南韓新世代女團NMIXX在下午的中職中信兄弟vs.味全龍之戰開球。
南韓新世代女團NMIXX在下午的中職中信兄弟vs.味全龍之戰開球。

中職中信兄弟vs.味全龍下午在台北大巨蛋進行三連戰的第三戰，首先由南韓新世代女團NMIXX進行開球，由隊長Haewon投球，味全龍徐若熙擔任捕手。隨後歌手黃宣上場開球，味全龍陳禹勳擔任打擊，李超擔任捕手。

目前NMIXX的成員包括Lily、Haewon、Sullyoon、Bae、Jiwoo和Kyujin，其中由Haewon擔任團隊中的隊長。團名的字首 「N」不僅代表了現在Now、全新New、下一個Next以及未知數n的概念，Mix則是強調了團體在音樂上具備了多元化及創新的元素，組合在一起就有「新世代的最佳團體」的含義。

中職中信兄弟vs.味全龍之戰，第二場開球由歌手黃宣（右）擔任，味全龍陳禹勳擔（左）擔任打擊，李超（中）擔任捕手。
中職中信兄弟vs.味全龍之戰，第二場開球由歌手黃宣（右）擔任，味全龍陳禹勳擔（左）擔任打擊，李超（中）擔任捕手。
南韓新世代女團NMIXX在下午的中職中信兄弟vs.味全龍之戰開球，味全龍徐若熙（左四）擔任捕手。
南韓新世代女團NMIXX在下午的中職中信兄弟vs.味全龍之戰開球，味全龍徐若熙（左四）擔任捕手。
南韓新世代女團NMIXX在下午的中職中信兄弟vs.味全龍之戰開球，由隊長Haewon投球。
南韓新世代女團NMIXX在下午的中職中信兄弟vs.味全龍之戰開球，由隊長Haewon投球。
中職中信兄弟vs.味全龍之戰，第二場開球由歌手黃宣投球。記者蘇健忠／攝影
中職中信兄弟vs.味全龍之戰，第二場開球由歌手黃宣投球。記者蘇健忠／攝影

中信兄弟 中職 味全龍

延伸閱讀

中職／NMIXX大巨蛋開球喊榮幸 徐若熙害羞光速逃

中職／徐若熙5局退場葉總釋疑2考量 下次登板在這周

中職／如何攻略徐若熙？平野惠一：可以參考龍隊打者

中職／詹子賢開轟當英雄 想對徐若熙說：快出國吧

相關新聞

中職／NMIXX大巨蛋開球喊榮幸 徐若熙害羞光速逃

味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，負責開球捕手任務的徐若熙一方面努力想藏住笑容，另一方面也害羞到合...

中職／呂詠臻遭強襲球前戰友關心有沒有變醜 吐槽「那個算關心嗎？」

樂天桃猿隊投手呂詠臻昨天遭遇怵目驚心的頸部強襲球，遭擊中一瞬間，滿腦子提醒自己「呼吸」，他坦言當下視線一黑、快要休克的感...

中職／糟…兄弟3砲手掛傷兵 張志豪腰部不適下二軍

中信兄弟隊3位砲手都掛傷兵，張志豪因為腰部不適下二軍，陳俊秀、曾頌恩都因為身體未達百分百，今天未先發，指定打擊交給馬鋼擔...

日職／相隔611天！前塞揚強投包爾重返橫濱首勝開張

重返橫濱DeNA的前塞揚獎強投包爾（Trevor Bauer）今天在主場對戰廣島鯉魚隊，迎來本季第4場先發登板，橫濱DeNA以2比1險勝，包爾終於拿下久違的首勝。這也是他在日本職棒相隔611天後再度奪

中職／張奕登本土三振王有意象訓練 好奇詢問山本由伸投1休4怎麼練

富邦悍將隊張奕今年轉任先發，迅速成為苦情代表，昨天先發5局失5分承擔本季第3敗，總教練陳金鋒認為他的投球沒有太大狀況，只...

中職／梁家榮肩傷下二軍 桃猿啟用曾冠傑、張趙紘先發

樂天桃猿隊傷兵狀況層出，三壘手梁家榮因左肩傷情降下二軍，今天升上曾冠傑，與張趙紘同場先發，總教練古久保健二坦言，球隊處於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。