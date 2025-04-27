圖輯／中職中信兄弟vs.味全龍 南韓女團NMIXX與歌手黃宣開球
中職中信兄弟vs.味全龍下午在台北大巨蛋進行三連戰的第三戰，首先由南韓新世代女團NMIXX進行開球，由隊長Haewon投球，味全龍徐若熙擔任捕手。隨後歌手黃宣上場開球，味全龍陳禹勳擔任打擊，李超擔任捕手。
目前NMIXX的成員包括Lily、Haewon、Sullyoon、Bae、Jiwoo和Kyujin，其中由Haewon擔任團隊中的隊長。團名的字首 「N」不僅代表了現在Now、全新New、下一個Next以及未知數n的概念，Mix則是強調了團體在音樂上具備了多元化及創新的元素，組合在一起就有「新世代的最佳團體」的含義。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言