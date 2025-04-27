中職／NMIXX大巨蛋開球喊榮幸 徐若熙害羞光速逃

味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，負責開球捕手任務的徐若熙一方面努力想藏住笑容，另一方面也害羞到合照完就「光速」落跑。

NMIXX是JYP繼Wonder Girls、miss A、TWICE、ITZY之後獨力打造新世代女團，以創新多變具獨特實驗性強烈風格與實力著稱，因代言eSIM品牌 DJB再次來到台北。

NMIXX表示：「可以擔任台北大巨蛋開球嘉賓非常榮幸，希望今天兩隊球員都能小心不要受傷，我們會在一旁好好加油的，比賽結束後也有表演，還會繼續待在這邊喔。」

今天味全龍與中信兄弟隊之戰結束後，NMIXX將上場表演，成為首組站上台北大巨蛋開唱的韓國女團。