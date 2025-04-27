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中職／NMIXX大巨蛋開球喊榮幸 徐若熙害羞光速逃

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，負責開球捕手任務的徐若熙一方面努力想藏住笑容，另一方面也害羞到合照完就「光速」落跑。

NMIXX是JYP繼Wonder Girls、miss A、TWICE、ITZY之後獨力打造新世代女團，以創新多變具獨特實驗性強烈風格與實力著稱，因代言eSIM品牌 DJB再次來到台北。

NMIXX表示：「可以擔任台北大巨蛋開球嘉賓非常榮幸，希望今天兩隊球員都能小心不要受傷，我們會在一旁好好加油的，比賽結束後也有表演，還會繼續待在這邊喔。」

今天味全龍與中信兄弟隊之戰結束後，NMIXX將上場表演，成為首組站上台北大巨蛋開唱的韓國女團。

龍隊特別安排陣中王牌投手徐若熙擔任開球捕手，他上場時全場觀眾響起一片「歐～」的羨慕聲，不過徐若熙十分害羞，拿起手套蓋住笑臉，合照完更是全速衝回休息區，NMIXX成員想轉頭跟他致意時，人已經不見蹤影。

味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，由隊長HAEWON負責開球。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，由隊長HAEWON負責開球。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，徐若熙（中）擔任開球捕手任務。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊今天邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開球嘉賓，徐若熙（中）擔任開球捕手任務。記者蘇健忠／攝影

味全龍 大勢 徐若熙

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