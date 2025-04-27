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中職／王凱程撿垃圾習慣從小養成 讚陳冠穎像球場老將

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊投手王凱程。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手王凱程。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊投手王凱程賽前練習走下場前，特意在休息區前停留，彎腰將紙屑撿到褲子口袋中，這個好習慣是他從國小打球時就養成，今年球季作為勝利組牛棚之一繳出漂亮成績。

去年王凱程投出生涯年，43場出賽拿下14次中繼成功、防禦率3.15，今年更進化，開季至今10場是6次中繼成功、防禦率0.93，他表示，今年球季沒有做出太大改變，「都是保持好心態去投每一場球」。

去年賽季尾聲因為受傷缺席，今年球季王凱程目標當然是健康一整季去幫助球隊，春訓也從客座教練工藤公康身上挖寶，學習下半身的運用、減輕手臂負擔，「有問他能夠健康投一整季的方式，他告訴我要把重心保留、移動的時間拉長，用下半身去帶動投球機制，不是都用手去帶。」

談到撿垃圾的這個習慣，王凱程表示，從小打球就被灌輸這樣的觀念，要尊重球場，因此看到有寶特瓶、瓜子、紙屑等，自己都會順手撿起來，維護自己要比賽的場地。

今年賽季至今，王凱程與陳冠穎同以6次中繼成功並列聯盟第一，對於這位21歲的隊友，王凱程直言：「很不像第一年的球員，像是打很久的老將，都很老神在在。在球場上有自己的想法，這是好事，投球節奏也能跟在牛棚時一樣，很不容易。」

不少年輕投手曾表示從王凱程身上獲得不少建議，王凱程則說：「應該是顛倒了，我反而會去問他們，想要知道他們的想法，平常在牛棚也都會互相討論，才能在這樣競爭的環境互相成長。」

中信兄弟 牛棚

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