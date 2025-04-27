中職／糟…兄弟3砲手掛傷兵 張志豪腰部不適下二軍

中信兄弟隊3位砲手都掛傷兵，張志豪因為腰部不適下二軍，陳俊秀、曾頌恩都因為身體未達百分百，今天未先發，指定打擊交給馬鋼擔任。

兄弟今天做出球員異動，先發投手羅戈升上一軍，另外降下張志豪，總教練平野惠一表示，張志豪腰部不舒服，評估一周之內回不來，因此讓他下去二軍。

陳俊秀昨天跑壘時與味全龍隊二壘手李凱威相撞，隨後退場休息，今天也未安排先發，平野惠一表示：「是很想排上場但⋯」雖然應該沒有大礙，但保險起見先休息。

另外曾頌恩今天同樣未先發，平野惠一表示，頌恩的腳有些狀況，還要觀察才能決定動向，「不太能夠跑，他是說可以用6成力跑，但那應該是別人的2成力。」

虧完子弟兵的跑壘速度後，平野也認真表示：「剛剛是開玩笑，主要希望他的傷勢穩定，不要惡化，他是一直說『他可以他可以』，很想留在一軍。」