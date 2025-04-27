中職／陳志杰隨隊一軍待命 葉總建議有效果

味全龍隊投手陳志杰最近都在一軍隨隊，球速回升到149公里給他不少信心，總教練葉君璋看好他近期有機會升上一軍，但陳志杰不敢多想「之前設定的目標都沒有達成」。

陳志杰是2021年季中新人選秀會中信兄弟隊第二指名，但職棒生涯還沒上過一軍，出現球速滑落到128公里的狀況，在去年季後未獲得續約，今年轉戰味全龍隊尋求機會。

這兩周陳志杰都在一軍隨隊，需要到二軍出賽時才會暫離，葉君璋表示，只要球隊在北部出賽，都會拉一、兩位選手上來觀察，選擇有機會一軍的人，剛進來的年輕選手還是會在二軍出賽。

這次拉上陳志杰，葉君璋指出，陳志杰目前直球、曲球、變速球都滿順暢，球威也都有，接下來怎麼樣同時運用在1、2局中會是現在課題，「球速不用每球150公里，均速能夠保持住比較重要。」

日前在二軍最快投到149公里的陳志杰坦言，沒想過來龍隊後能夠找回球速，「當下有瞄到球速，現在對自己比較有信心，因為不會像過去球速拉上來後又掉下去。」

陳志杰透露，葉總給了一些滿適合自己的建議，才能夠變得越來越好，目前目標是調整變化球出手點，「要再像直球一點，之前看起來比較明顯，現在調起來滿順利的。」