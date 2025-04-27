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中職／徐若熙5局退場葉總釋疑2考量 下次登板在這周
味全龍隊昨天5局就讓徐若熙退場休息，用球數69球並不算多，賽後徐若熙也澄清身體沒問題，總教練葉君璋今天釋疑，主要兩點考量，一是第5局投了30球，二是腳抽筋的保險起見。
徐若熙昨天前4局投出12上12下，5局雖然被敲出首安也投出四壞保送，但送出全場第8次三振無失分下莊後，第6局未再登板，最終投出5局8K、無失分。
葉君璋今天賽前表示，因為第5局徐若熙投了30球，加上腳有些抽筋，保險起見下讓他休息，「那局丟比較多球，看起來是想比較多，不希望被對手打到」。
除此之外，葉總認為徐若熙整場表現都很好，接下來不會下二軍，下次登板會是在這周賽事。龍隊將在4月30日開始5連戰。
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