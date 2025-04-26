中職／林智平關鍵打席SOP做好 對戰投手突換人坦言有緊張

樂天桃猿隊今天以7：6險勝富邦悍將隊，40歲的第四棒林智平9局上的2分打點二壘打，事後來看超級巨大，他提到當時悍將換投面對自己這個打席，突然變了節奏，也讓他滿緊張。

猿隊近期傷兵問題頗多，林泓育因腰部不適休兵，第四棒交給打擊還是很有兩把刷子的老將林智平，今天先在首局面對張奕敲出安打，送回第1分，9局上猿隊面對賴鴻誠攻占滿壘，換上廖任磊面對林智平，再敲二壘打差點清壘，一壘跑者成晉在本壘攻防戰中出局，猿隊仍再添2分，擴大為7：2領先，也讓當時剛完成的單場MVP票選，得主當場從先發投手霸鉧德換成林智平。

「把腳步踩好、站穩、揮棒。」林智平談到關鍵打席，他透露，「其實在旁邊準備滿緊張，突然換一個投手、變節奏，節奏很不對勁，很緊張走上去。」

近期扛第四棒，林智平不諱言有壓力，但大家一起努力，想辦法呈現好的結果，「教練有講說從基本動作開始、節奏做好，過程就不去想。」他也提到：「球隊一定會有起伏，就是想辦法多少幫助球隊有一些貢獻。」