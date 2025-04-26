中職／王志煊連3打席觸身球哭了 古久保直言：要再加油

樂天桃猿隊今天帶著7：2領先進入9局下卻生波瀾，比賽打到7：6才驚險擊敗富邦悍將隊，總教練古二久保健二賽後受訪第一句話先說：「如果今天不受訪會生氣嗎？」對於王志煊連3打席觸身球直言，他需要更努力一點。

猿隊9局下先推出呂詠臻，開局保送後出現令人怵目驚心的畫面，遭董子恩擊出的強襲球打到右側頸部附近，讓現場一度屏息，呂詠臻第一時間倒在地上，猿隊陣營趕緊衝上場關心，場邊出動擔架，而他最終自行起身走下場。後續王志煊登板連3打席觸身球，讓危機持續擴大，給了悍將重燃反撲希望的機會。

猿隊最終驚險1分差贏球，古久保健二賽後對9局下的內容很不開心，見到媒體先是詢問：「不受訪會生氣嗎？」他指出，第九局換了很多投手，只能想辦法把危機解決掉。

王志煊前一場出賽已有觸身球，今天又是連續3打席觸身球，留下0.0局投球，被問到是否因臨時上場導致控球偏差，古久保健二直言，前面投手因傷退場，他可以熱身到準備好，這不是藉口，「希望他可以再努力一點。」

王志煊賽後掉淚，副領隊沈鈺傑搭著他的肩膀走進休息室，今天獲選單場MVP的40歲老將林智平鼓勵小老弟，「球季還很長，希望他可以趕快轉換，找回最有利的方式面對比賽，今天難過之後要趕快轉換心情。」

呂詠臻因強襲球退場，保險起見明天將先掛免戰牌；此外，朱承洋在補位時撲壘撞到胸部，仍續留場上投球，狀況應無大礙，但考慮到現在身體狀況較熱，等明天睡醒後會再次評估，古久保健二坦言：「一軍有傷兵名單，會比較擔心一點。」