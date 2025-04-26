中職／悍將9局下猛攻4分仍不敵桃猿 本季首吞「新莊城堡」連敗

戰績榜居最後兩名的富邦悍將、樂天桃猿隊，本周末在新莊棒球場過招，今天9局下出現精彩「劇場」，悍將猛攻4分，猿隊仍驚險以7：6贏球，也讓悍將本季在「新莊城堡」首度連敗。

悍將由張奕先發5局、共用101球，被敲6安打、失5分，有8次三振、3次保送。他的失分首先出現在第一局，開局保送陳晨威，再遭盜壘成功，兩出局後林智平打向右外野方向，張奕已經握拳認為這球應能掌握，但在右外野手陳真面前落地形成安打，猿隊也因此先馳得點。

張奕第4局再遇危機，廖健富、宋嘉翔、馬傑森、陳晨威、林政華5支一壘打，攻下4分大局。

猿隊洋投霸鉧德先發5局，被敲5安打、失2分（責失1分），悍將5局下的攻勢由兩位狀況低迷的打者董子恩、李宗賢敲出安打，加右外野手陳晨威的傳球失誤，讓悍將得以破蛋。

霸鉧德第6局繼續站上投手丘，但沒抓到出局數，被首位打者申皓瑋敲三壘打，出現暴投送分，再保送戴培峰後換上莊昕諺接手，未讓悍將再攻城掠地。

猿隊9局上面對賴鴻誠靠2保送、1安打攻占滿壘，悍將換上廖任磊，林智平敲出二壘打差點清壘，成晉在本壘攻防戰中出局，猿隊仍再添2分，擴大為7：2領先。