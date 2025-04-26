中職／如何攻略徐若熙？平野惠一：可以參考龍隊打者

中信兄弟隊今天以4：1擊敗味全龍隊，然而4分都是在徐若熙退場後拿下，兄弟總教練平野惠一為自家打者開出功課，下次再對上徐若熙，可以參考味全龍打者的攻略法。

徐若熙今天前4局投出12上12下，直到5局上才被陳俊秀敲出第1支安打，但最終投完5局沒失分，兄弟是在6局上鑀龍投到保送後，江坤宇保送擠回追平分，7局上詹子賢又從鑀龍手中轟出兩分砲才奠定勝基。

「他對我們真的丟得很好。」平野惠一談到徐若熙時表示：「提早下場對我們幫助很大，但希望是靠自己力量打退場，會檢討反省今天內容，為下次對戰做準備。」

平野惠一稱讚徐若熙真的是非常棒的投手，「我們的打者面對這樣的投手，揮棒軌跡有點大、往上撈的感覺，看到味全有幾個年經打者是可以做為我們參考，到底要怎麼攻略徐若熙這樣的好投手，是我們這一年的課題。」

黃博多今天雖然前3局被敲5支安打、2次四死球，但隨後回穩，最終投了6.1局才退場，被敲7支安打，另有4次三振、2次四壞、1次觸身球，僅失1分。

平野惠一也說，昨天集合時有跟大家說，無論什麼時候都要展現「要贏下來」的態度，黃博多今天就是有這樣的態度，「以投手來說就是要進攻好球帶，以野手來說，昨天對方野手就是不怕受傷全力守下每一球，我們全力以赴的心態不能輸給對手。」