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中職／詹子賢開轟當英雄 想對徐若熙說：快出國吧

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊詹子賢今天敲出兩分砲、本季首轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊詹子賢今天敲出兩分砲、本季首轟。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊度過前段被徐若熙壓制的低谷，7局上詹子賢一發兩分砲超前比數，以4：1擊敗味全龍隊，詹子賢想對徐若熙說：「趕快出國吧！」

兄弟打線面對「龍之子」徐若熙前4局被完全壓制、12上12下，直到5局上陳俊秀才敲出首安，但也沒能得分，是在6局上徐若熙退場後靠江坤宇在滿壘時選到保送擠回追平分，7局上詹子賢再轟出超前的兩分砲。

詹子賢是在6局下守備時替補上場，雖然沒有實際打到徐若熙的球，但他說，光在旁邊看就覺得難打，「希望他趕快出國，他已經超越這個等級，很有潛力，什麼球種都很好，場上的壓制力更不用說。」

不過今年還是有機會遇到徐若熙，詹子賢也點出，真的遇上的話，手眼協調、進攻要更積極一點，「只能等失投球。」

今天開轟也是逮中鑀龍的失投球，詹子賢表示，自己沒有刻意追求長打，教練開會時有談過對這位投手的策略，「內容不能跟你講，但我是運氣好，剛好失投。」

去年球季原本就有機會達成生涯百轟，不過詹子賢整季僅敲出一轟，他還記得是在洲際棒球場，「去年大巨蛋啟用之後，就很想在這裡打，終於在今年達成，打出去還懷疑會不會出去。」

今年開轟後，距離百轟倒數M4，不過詹子賢表示，現在投手越來越厲害，要全壘打也不容易，「我還是照球隊的戰術、打擊策略，做一些戰術性的攻擊。」

中信兄弟 徐若熙 詹子賢

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