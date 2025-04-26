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中職／5局退場身體無礙 徐若熙好投沒延續因為太在意

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手徐若熙在台北大巨蛋登板。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手徐若熙在台北大巨蛋登板。圖／味全龍隊提供

味全龍隊先發投手徐若熙今天投出5局8K、無失分好投，然而用球數僅69球就退場引起好奇，不過徐若熙賽後表示自己身體沒問題，退場的時機安排就照教練的安排去走。

龍隊今天以1：4輸給中信兄弟隊，不過徐若熙前4局投出12上12下，5局雖然被敲出首安也投出四壞保送，但送出全場第8次三振無失分下莊後，第6局未再登板。

由於用球數還不多，賽後徐若熙也澄清，投球上沒有狀況，也沒有手指破皮，還舉起雙手給記者檢查，會退場就是照教練的安排，「可能教練團有他們的盤算，那我覺得就照他們的安排去走。」徐若熙認為自己還年輕，不會特別去爭取續投，就尊重教練安排。

5局上徐若熙投出四壞保送後，教練曾一度喊停上場查看狀況，徐若熙也解釋，主要是好球帶的落差，「太想要丟邊邊角角，有些球裁判也沒有撿，自己心情沒有受到影響，後來下去看（影片），有些幾乎都是壞球，就是自己太想丟得完美，導致用球數比較多。」

徐若熙因季前傳出傷勢，本季初登板投完後，龍隊保護起見讓他下二軍休息10天才回到一軍投球，他認為不影響調整，自己雖然希望以比賽為主，但還是會照教練的安排去做。

今年季後有機會取得旅外資格，徐若熙的登板獲得國外職棒球探關注，他自己則不會想太多，「我還是想把每場比賽品質丟好，才有機會被看到。」

徐若熙也笑說，「我都跟經紀人說不要跟我講。」雖然知道也不會有壓力，但徐若熙希望專注在投好每一場，「讓球隊可以一直贏下去」。

中信兄弟 味全龍 徐若熙

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