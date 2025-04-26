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中職／詹子賢本季首轟就是超前砲 兄弟伏龍站回第一

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟詹子賢敲出2分砲、本季首轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟詹子賢敲出2分砲、本季首轟。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天前半段被「龍之子」徐若熙封鎖，不過在6局上先追平比數，7局上詹子賢的一發兩分砲奠定勝基，最終以4：1擊敗味全龍隊，加上統一獅隊輸球，兄弟再次奪回龍頭、龍隊掉到第三。

徐若熙今天開賽前3局就投出7次三振，個人生涯第四次在前3局投出7次以上三振，寫下中職史上第一人紀錄，超越原本興農牛勇壯、中信兄弟羅傑斯的生涯三次。

而徐若熙更是直到5局上才被陳俊秀敲出第1支安打、第1次上壘，不過此局也在2出局後出現四壞保送，龍隊投手教練也一度喊停上場觀察狀況，最終徐若熙續投三振掉高宇杰自行化解危機。

徐若熙最終投完5局就退場休息，投69球其中50顆好球，僅被敲出1支安打，另有8次三振，沒有失分，防禦率下降到0.82。

而兄弟先發投手黃博多則是倒吃甘蔗，前3局被敲5支安打、2次四死球，但隨後回穩，最終投了6.1局才退場，被敲7支安打，另有4次三振、2次四壞、1次觸身球，僅失1分。

龍隊今天雖然在3局下靠劉俊緯的安打先馳得點，不過6局上滿壘時江坤宇選到保送擠回追平分，6局下替補上場守備的詹子賢更是在7局上轟出左外野兩分砲，這支個人本季首轟將比數超前。

中信兄弟詹子賢敲出2分砲、本季首轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟詹子賢敲出2分砲、本季首轟。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 徐若熙 統一獅 詹子賢

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