中職／詹子賢本季首轟就是超前砲 兄弟伏龍站回第一

中信兄弟隊今天前半段被「龍之子」徐若熙封鎖，不過在6局上先追平比數，7局上詹子賢的一發兩分砲奠定勝基，最終以4：1擊敗味全龍隊，加上統一獅隊輸球，兄弟再次奪回龍頭、龍隊掉到第三。

徐若熙今天開賽前3局就投出7次三振，個人生涯第四次在前3局投出7次以上三振，寫下中職史上第一人紀錄，超越原本興農牛勇壯、中信兄弟羅傑斯的生涯三次。

而徐若熙更是直到5局上才被陳俊秀敲出第1支安打、第1次上壘，不過此局也在2出局後出現四壞保送，龍隊投手教練也一度喊停上場觀察狀況，最終徐若熙續投三振掉高宇杰自行化解危機。

徐若熙最終投完5局就退場休息，投69球其中50顆好球，僅被敲出1支安打，另有8次三振，沒有失分，防禦率下降到0.82。

而兄弟先發投手黃博多則是倒吃甘蔗，前3局被敲5支安打、2次四死球，但隨後回穩，最終投了6.1局才退場，被敲7支安打，另有4次三振、2次四壞、1次觸身球，僅失1分。