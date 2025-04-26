中職／清壘逆轉致勝打獵獅 王柏融：終於有貢獻了
被統一獅隊封鎖7局的台鋼雄鷹隊，8局上王柏融一支清壘的3分打點安打，讓比數瞬間超前，他也站在二壘上振臂高呼，雄鷹最終以6：2逆轉勝，王柏融希望之後自己能夠越打越好。
獅隊先發投手飛力獅主投的6局中，僅讓雄鷹敲出1支安打，另有7次三振、2次觸身球，展現壓制力，而接手的高塩將樹在第7局也沒遇到太大危機。
8局上高塩將樹也是很快抓到2出局，然而接下來被曾子祐、紀慶然敲出安打，又投出四壞保送而退場，黃竣彥接手後，王柏融一棒掃出右外野的二壘安打，清空壘包，也將比數逆轉為3：2。
郭阜林在8局上也適時一擊追加1分，9局上雄鷹則是藍寅倫、杜家明敲安後，陳致嘉高飛犧牲打敲回1分，黃劼希再敲出安打，曾子祐敲出的滾地球造成失誤拿到第6分。
獅隊與雄鷹攜手舉辦「南人祭」在對方主場會安排應援團、吉祥物站台，今天也讓雄鷹主辦賽後MVP訪問，生涯第一次在台南棒球場站上MVP舞台的王柏融說：「非常感謝統一獅球團，很感動，就像在主場一樣。」
本季第一次獲選單場MVP，王柏融也開玩笑說：「終於對球隊有點貢獻了。」雖然主持人說是重大貢獻，但王柏融說：「我比較保守啦，相信之後比賽會越來越好。」而會在二壘比出振奮動作，也是因為自己前面打得很好的球被沒收，「運氣不太好。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言