中職／清壘逆轉致勝打獵獅 王柏融：終於有貢獻了

被統一獅隊封鎖7局的台鋼雄鷹隊，8局上王柏融一支清壘的3分打點安打，讓比數瞬間超前，他也站在二壘上振臂高呼，雄鷹最終以6：2逆轉勝，王柏融希望之後自己能夠越打越好。

獅隊先發投手飛力獅主投的6局中，僅讓雄鷹敲出1支安打，另有7次三振、2次觸身球，展現壓制力，而接手的高塩將樹在第7局也沒遇到太大危機。

8局上高塩將樹也是很快抓到2出局，然而接下來被曾子祐、紀慶然敲出安打，又投出四壞保送而退場，黃竣彥接手後，王柏融一棒掃出右外野的二壘安打，清空壘包，也將比數逆轉為3：2。

郭阜林在8局上也適時一擊追加1分，9局上雄鷹則是藍寅倫、杜家明敲安後，陳致嘉高飛犧牲打敲回1分，黃劼希再敲出安打，曾子祐敲出的滾地球造成失誤拿到第6分。

獅隊與雄鷹攜手舉辦「南人祭」在對方主場會安排應援團、吉祥物站台，今天也讓雄鷹主辦賽後MVP訪問，生涯第一次在台南棒球場站上MVP舞台的王柏融說：「非常感謝統一獅球團，很感動，就像在主場一樣。」