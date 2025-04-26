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中職／曹祐齊各項數據往好的方向修正 設單季投80局目標

中央社／ 台北26日電
中職味全龍投手曹祐齊。中央社
中職味全龍投手曹祐齊。中央社

中職味全龍投手曹祐齊本季目前兩場出賽球速發揮不如預期，他表示與其擔心更重要的是找方法，目前有往好的方向走，直言有已非新人自覺，每個球季都很重要，設下單季80局目標。

龍隊22歲投手曹祐齊目前為止本季2場先發出賽拿下2連勝，但球速發揮不如預期，13日首場先發單場最快球速140公里，20日最快球速139公里。

龍隊總教練葉君璋表示，不特別擔心球速問題，提到去年球季狀況也類似，一開始出賽球速沒有很快，一場一場慢慢往上加，會給曹祐齊時間持續修正。

曹祐齊自認不算是慢熱的類型，但今年的狀況跟去年有點類似，去年是因為復健完機制有點跑掉，透過比賽、練習慢慢找感覺，今年則是春訓時調整有找不到力量的感覺，可能動作上有跑掉，但兩場先發比較，第2場的球速穩定性已經比首場更好。

曹祐齊昨天牛棚練投，葉君璋也有在一旁看，曹祐齊表示，牛棚狀況不差，也有檢測數據，無論速度、各項數據都是往好的方向修正。

被問起是否會擔心球速問題，曹祐齊表示，與其擔心不如找方法，透過訓練慢慢調整、也急不得；他也坦言，去年季末狀況不錯，有時候好就想要更好，反而忘記原本有的優勢，等到碰到撞牆期了才發現，現在就從最基礎的開始做起。

今年是曹祐齊第4個中職球季，他知道已經不算新人，不會再有過多犯錯空間，其實從去年開始就有這種感覺，新加入職棒的人越來越多，每年球季都很重要，要想辦法拚出成績。

曹祐齊透露，每年都會設短、中、長期的目標，有目標才有動力、不至於盲目，先不詳細說目標是什麼，最大的目標還是穩定出賽，希望至少投80局，有機會也希望可以挑戰單季投到100至120局。

中職 味全龍 曹祐齊

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