中職／美職球探到場關注 徐若熙5局8K無失分退場

味全龍隊先發投手徐若熙今天前4局大殺四方，沒讓中信兄弟球員站上壘包，然而第5局卻被敲出首安又投出保送，5局投完僅用69球就退場休息，被敲1支安打另有8次三振，沒有失分。

在美職道奇、費城人、遊騎兵隊等球探到場關注下，徐若熙前3局投出7次三振，兄弟先發9人僅張志豪、江坤宇沒有吞K，4局上也是連續解決3人次，以連續12上12下開局。

然而5局上徐若熙先被陳俊秀敲出第1支安打，解決掉江坤宇後，雖然讓王政順敲出滾地球，但二壘手李凱威攔截後觸殺陳俊秀卻撞成一團，沒能完成雙殺，隨後徐若熙對岳東華投出保送，此時龍隊喊出暫停，投手教練上場觀察徐若熙的狀況，但最後讓他續投，三振掉高宇杰自行化解危機。