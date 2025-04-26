中職／台南9248人進場寫本季新高 黃妃開金嗓嗨翻全場

統一獅攜手台鋼雄鷹一起舉辦「南人祭」主題日，今日賽前台語金曲歌后黃妃開金嗓嗨翻球場，總計9248人進場也寫下台南棒球場本季進場人數新高。

黃妃今天一登場即受到球迷歡呼聲迎接，她也熱情地和球迷揮手回應，以家喻戶曉的「非常女」和「追追追」嗨翻球場，讓台南球場充滿濃厚的南台灣氣息。

2017年統一獅澄清湖球場主場賽事，黃妃就曾擔任賽前表演和開球嘉賓，睽違8年再度受邀，她表示，非常開心能再次收到邀請，「現在因為兒子蠻認識棒球，他比我還開心，不過因為最近他有樂樂棒比賽，無法跟我一起參與。」

黃妃額外補充，她首次進場看球就是在台南棒球場，現在只記得當時坐在遮雨棚下，一壘或三壘就不太清楚。

黃妃也擔任今日的開球嘉賓，她說：「兒子在我出門前千叮嚀萬叮嚀我要如何開球，擔心我會拉傷。」今天的開球捕手是同為高雄人的總教練林岳平，黃妃表示她對開球儀式非常期待，也希望能和林岳平一起為這場賽事開出絕佳好球。