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中職／3局7K！徐若熙洗版狂紀錄 生涯4次史上第一人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手徐若熙今天前3局就投出7次三振。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手徐若熙今天前3局就投出7次三振。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天面對中信兄弟隊大展K功，前3局投出7次三振，勾起球迷對於他的初登板3.2局11K回憶，而這也是徐若熙生涯第4次前3局投出7次以上三振，成為史上第一人。

徐若熙今天首局、第2局各投出2K，第3局更是連續3次三振，以9上9下開局，個人繼2021年3月17日3局9K（初登板）、2021年8月8日3局8K、2024年9月27日3局7K後，第4次達成前3局7次以上三振的成績。

中職史上曾經前3局投出7次以上三振的投手中，僅有興農牛隊勇壯、中信兄弟隊羅傑斯生涯3度達成，徐若熙今天甩開兩人獨居史上第一。

味全龍隊隊史也由徐若熙洗榜，除了徐若熙一人占了四筆紀錄之外，僅1997年5月8日洋投漢銳曾經達成前3局7K。

中信兄弟 味全龍 徐若熙

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