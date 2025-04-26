日職／孫易磊二軍先發4局無責失分 飆速150公里無關勝敗
旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍先發對讀賣巨人隊，孫易磊4局投出5次三振、無責失分，最快球速150公里，球隊終場以3比1搶勝，孫易磊無關勝敗。
日職二軍例行賽火腿今天與巨人隊交手，火腿隊20歲台灣投手孫易磊扛先發，孫易磊1局下因隊友守備失誤讓首名打者上壘，被浦田俊輔敲出安打，1人出局後因為暴投失掉1分，但及時回穩，沒讓巨人隊延續攻勢。
孫易磊2局過後回穩，2局讓打者3上3下，3局下2人出局後再被浦田俊輔敲出安打，接著三振坂本勇人化解可能失分危機，4局下再投出3上3下，4局投完兩隊1比1平手時退場。
火腿隊4局上靠著接連安打、暴投跑回追平分，6局上今川優馬保送上壘，古川裕大敲安推進，再靠著四壞保送、梅林優貴適時安打送回超前分，7局上靠著接連安打、高飛犧牲打多添1分保險分。
孫易磊今天總計用60球投4局，被敲出2支安打，投出5次三振、沒有四死球保送，失掉1分非責失分、無關勝敗，賽後防禦率2.40。火腿搶勝，勝投為中繼投手畔柳亨丞。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言