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中職／拉上羅戈抗龍隊 德保拉下二軍思考決勝球
中信兄弟隊今天做出洋投輪替，昨天先發4局失3分的德保拉下二軍，明天將安排羅戈上一軍對戰味全龍隊，連三場的龍象大戰雙方投手都是精銳盡出。
德保拉昨天僅投4局就用了98球，跟開季5場比賽有2場投到8局大不同，投手教練王建民表示，主要是對方消耗不少球數，導致用球數偏高，過往德保拉出賽投球局數都能拉長，減低牛棚負擔。
德保拉雖然被敲8支安打，但前段有些帶有幸運成分，王建民也表示，昨天德保拉投球內容其實不差，但有些地方需要思考，才能更好去跟打者對決，「投球策略上、決勝球要再加強，才能夠有效解決打者，這次調度也希望他針對這些再思考」。
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