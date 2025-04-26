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中職／短打賺分靠一個眼神 蔣少宏揭秘與郭天信的神默契

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊蔣少宏7局下敲出帶有2分打點的二壘安打。記者余承翰／攝影
味全龍隊蔣少宏7局下敲出帶有2分打點的二壘安打。記者余承翰／攝影

味全龍隊昨天上演一場驚奇突襲，7局下一、三壘有人時，郭天信突然擺出短棒觸擊，三壘上的蔣少宏也隨之起步跑回分數，看似球隊下達的戰術卻是球員之間的「心電感應」，兩人今天受訪時也異口同聲說：「想幫球隊拿下分數。」

昨天7局下龍隊以6：0領先，郭天信面對陳琥的投球突然觸擊，兄弟內野手來不及趨前處理，讓郭天信跑上一壘、三壘的蔣少宏也跑回分數，龍隊總教練葉君璋賽後曾表示，那不是教練指示的戰術，而是郭天信自己的想法，情況上也允許。

味全龍隊郭天信7局下突襲短打形成帶有1分打點的內野安打。記者余承翰／攝影
味全龍隊郭天信7局下突襲短打形成帶有1分打點的內野安打。記者余承翰／攝影

郭天信解釋，當下因為想幫球隊拿分，加上自己昨天打擊的時機點掌握得不是很好，「沒得分也能夠推進，我出局也沒關係，後面還有王順和、李凱威狀況都不錯，這樣對球隊來說也比較好。」

至於為何蔣少宏有讀懂郭天信的企圖？郭天信笑說：「秘密。」蔣少宏則自己揭秘，「球隊想要爭取每一分，當下天信有看一下我，我也看一下他，心裡有做好準備。」

蔣少宏解釋，其實站上三壘都會先預先想好可能狀況，「敲出高飛球的話要離壘多遠？滾地球要怎麼跑？這些都會先想起來，看到天信做出動作（擺短棒）就有想法，不然以我的腳程應該是無法得分。」

蔣少宏 郭天信 陳琥

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