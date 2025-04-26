快訊

朱立倫喊完「520立院罷免賴清德」 再吐赴中正一分局讓警約談

行人地獄再現！女走斑馬線遭騎士撞飛 再撞對向機車內出血送醫

感謝韓國瑜「家祭從頭坐到尾」 館長淚灑凱道：救出柯文哲

中職／林凱威手肘不舒服下二軍 下周安排詳細檢查

中央社／ 台北26日電
林凱威昨天牛棚準備時，手肘出現不適感覺，今天下二軍。 聯合報系資料照
林凱威昨天牛棚準備時，手肘出現不適感覺，今天下二軍。 聯合報系資料照

中職味全龍隊投手林凱威昨天牛棚準備時，手肘出現不適感覺，今天下二軍，總教練葉君璋表示，28日會安排檢查、不能輕忽，也苦笑說：「煩惱呀！」

龍隊投手林凱威目前為止本季一軍出賽8場，總計投7.1局失掉1分責失分，防禦率1.23，戰績1勝、3中繼成功、1救援成功，林凱威前一次出賽為23日中繼投1局，被敲出1支安打，投出1次三振、無失分。

葉君璋今天賽前受訪表示，昨天與中信兄弟比賽過程中，林凱威在牛棚準備時反映手肘不適，初步觀察應該是肌肉，但不可以輕忽，下週會安排詳細檢查確認一下。

林凱威今天下二軍，拉上投手陳禹勳，今天的先發投手徐若熙也上一軍，昨天先發出賽有好表現的洋投艾璞樂（Tyler Eppler）也下二軍輪休，龍隊明天對中信兄弟先發投手為洋投龍聖（Zac Lowther）。

中信兄弟 林凱威 牛棚

延伸閱讀

中職／怎麼看徐若熙旅外？葉君璋提選隊建議：要有計畫書

中職／艾璞樂大巨蛋出賽防禦率亮眼 笑稱要多排比賽

中職／大巨蛋投29局1責失 艾璞樂聽到數據：那要多來

中職／朱育賢最快30日回歸龍軍 張景淯往牛棚調整

相關新聞

中職／難過兩地應援掀輿論 李珠珢穿天使戰袍準備SOLO上陣

富邦悍將隊今、明天在新莊棒球場的賽事舉辦「春日探險」主題日，重磅焦點為中場表演，分別是26日李珠珢獨秀，以及27日李雅英...

中職／平野惠一化身打擊教練 警戒徐若熙：準備肉搏戰

中信兄弟隊昨天遭到味全龍隊0：8完封，總教練平野惠一今天賽前忙前忙後，盯到打擊練習全部結束才接受訪問，而今天又要對上本土...

中職／怎麼看徐若熙旅外？葉君璋提選隊建議：要有計畫書

味全龍隊王牌投手徐若熙今天迎來本季第二次先發登板，今年季後有望行使旅外權利的他，傳出已有美職球隊鎖定，龍隊總教練葉君璋提...

中職／魔力曼都！悍將休息室開理髮廳 魔力藍收費「幫我買咖啡」

32歲左投Shawn Morimando，過去以「象魔力」之名效力中信兄弟隊，今年以「魔力藍」之名來到富邦悍將隊，不變的...

中職／慘…悍將傷兵名單25人 聯盟同意二軍延賽申請

富邦悍將隊傷兵滿營，如今連二軍人手都出問題，今天中職聯盟公告，悍將二軍名單高達25人受傷，包括18位投手、3位捕手、2位...

中職／拉上羅戈抗龍隊 德保拉下二軍思考決勝球

中信兄弟隊今天做出洋投輪替，昨天先發4局失3分的德保拉下二軍，明天將安排羅戈上一軍對戰味全龍隊，連三場的龍象大戰雙方投手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。