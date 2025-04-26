中職／林凱威手肘不舒服下二軍 下周安排詳細檢查

中職味全龍隊投手林凱威昨天牛棚準備時，手肘出現不適感覺，今天下二軍，總教練葉君璋表示，28日會安排檢查、不能輕忽，也苦笑說：「煩惱呀！」

龍隊投手林凱威目前為止本季一軍出賽8場，總計投7.1局失掉1分責失分，防禦率1.23，戰績1勝、3中繼成功、1救援成功，林凱威前一次出賽為23日中繼投1局，被敲出1支安打，投出1次三振、無失分。

葉君璋今天賽前受訪表示，昨天與中信兄弟比賽過程中，林凱威在牛棚準備時反映手肘不適，初步觀察應該是肌肉，但不可以輕忽，下週會安排詳細檢查確認一下。

林凱威今天下二軍，拉上投手陳禹勳，今天的先發投手徐若熙也上一軍，昨天先發出賽有好表現的洋投艾璞樂（Tyler Eppler）也下二軍輪休，龍隊明天對中信兄弟先發投手為洋投龍聖（Zac Lowther）。